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США заинтересованы предложением Зеленского расширить «нормандский формат»

Фото Посольства США

США считают интересным предложение президента Украины Владимира Зеленского о расширении «нормандского формата». Об этом сообщает УКРИНФОРМ со ссылкой на временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора.

«Конечно, нужно чтобы другие участники «нормандского формата» высказались о том, что они думают о присоединении США или Великобритании, но я могу сказать, что нам это интересно», — заявил Уильям Тейлор. 8 июля президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к президенту России с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции.

«Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить… — сказал Владимир Зеленский. — Компанию для разговора предлагаю следующую сделать: вы, я, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске».

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение Зеленского по поводу организации в Минске международной встречи. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине в любом формате, но встреча должна быть проработана.

belta.by

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