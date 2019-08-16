TOP,Новости,Общество

Растет число прибывающих в Литву специалистов недостающих профессий

Фото из открытых источников

Масштабы иммиграции растут с каждым годом, и иностранцы выбирают Литву в качестве страны назначения — они приезжают в страну, чтобы учиться, учиться, работать, заниматься своим делом, воссоединиться со своей семьей.

В последнее время все больше и больше иностранцев приезжают в страну для работы, особенно специалисты тех профессий, которых не хватает на рынке труда Литвы, сообщает Департамент миграции.

За 7 месяцев этого года было выдано 19 884 временных видов на жительство, из которых 14 965 на работу, 68% составили иностранцы, которые приехали работать по списку недостающих профессий. Это иностранцы, которые приехали работать водителями грузовых транспортных средств, бетонщиками, штукатурами, сварщиками, портными и т.д..

По сравнению с 2018 г. число иностранцев, иммигрировавших в Литву для рабочих целей, увеличилось на 65%, а число прибывающих специалистов, чья профессия была включена в список недостающих, увеличилось на 61%.

l24.lt

Последние новости

default image
ООН: Более 150 млн детей в мире находятся в трудовом рабстве

Подробнее...
default image
Трамп посоветовал решение протестов в Гонконге

Подробнее...
default image
Операторы мобильной связи сдержано оценили предложение о введении eSIM

Подробнее...
default image
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай

Подробнее...
default image
В Португалии из-за забастовки продолжается энергетический кризис

Подробнее...
default image
Президенты Литвы и Германии обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны и экономики

Подробнее...
default image
Запрет на курение в общественных местах введен в Черногории

Подробнее...
default image
Растет число прибывающих в Литву специалистов недостающих профессий

Подробнее...
default image
США заинтересованы предложением Зеленского расширить "нормандский формат"

Подробнее...
default image
МВД РФ: Миллионы украинцев могут упрощенно получить гражданство России

Подробнее...
default image
Вспышка кори в Литве остановлена, но специалисты призывают людей сохранять бдительность

Подробнее...
default image
Нелетный день

Подробнее...
default image
Бывший депутат Европарламента выиграл крупный покерный турнир

Подробнее...
default image
Г.Науседа: Германия и Литва согласны, что Nord Stream 2 должен учитывать интересы Украины

Подробнее...
default image
Каменные своды Нотр-Дама рушатся из-за аномальной жары

Подробнее...
default image
Названы самые богатые семьи в мире

Подробнее...
default image
Участие политиков в деятельности православного форума является фактором риска - ДГБ

Подробнее...
default image
Вильнюсский суд рассмотрел жалобу Р.Ружечко на его задержание

Подробнее...
default image
В Минобороны США тестируют эскадрильи дронов

Подробнее...
default image
Г. Науседа: Литва не откажется участвовать в инициативах ЕС по распределению беженцев

Подробнее...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.