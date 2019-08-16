Растет число прибывающих в Литву специалистов недостающих профессий

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Масштабы иммиграции растут с каждым годом, и иностранцы выбирают Литву в качестве страны назначения — они приезжают в страну, чтобы учиться, учиться, работать, заниматься своим делом, воссоединиться со своей семьей.

В последнее время все больше и больше иностранцев приезжают в страну для работы, особенно специалисты тех профессий, которых не хватает на рынке труда Литвы, сообщает Департамент миграции.

За 7 месяцев этого года было выдано 19 884 временных видов на жительство, из которых 14 965 на работу, 68% составили иностранцы, которые приехали работать по списку недостающих профессий. Это иностранцы, которые приехали работать водителями грузовых транспортных средств, бетонщиками, штукатурами, сварщиками, портными и т.д..

По сравнению с 2018 г. число иностранцев, иммигрировавших в Литву для рабочих целей, увеличилось на 65%, а число прибывающих специалистов, чья профессия была включена в список недостающих, увеличилось на 61%.

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