США заявили, что пока не будут делиться вакцинами с другими странами

Администрация президента США Джо Байдена подтвердила позицию предыдущих американских властей о том, что страна не будет делиться вакцинами от коронавируса с другими государствами, пока все американцы не получат прививку, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки в понедельник на брифинге был задан вопрос, рассмотрит ли Вашингтон возможный запрос Мексики о предоставлении препаратов.