В Литву прибывает президент Эстонии, на встречах — вопросы COVID-19, БелАЭС

На закрытой двусторонней встрече президентов и встречах делегаций стран, которые будут проходить в расширенных форматах, намечается обсудить борьбу с пандемией и меры по преодолению ее последствий, дустороннее сотрудничество, сотрудничество стран Балтии, Северных и Балтийских стран, вопросы безопасности и обороны, НАТО.

Также будут обсуждаться положение в Беларуси и России, повестка дня «Восточного партнерства», вопросы угроз от Белорусской АЭС, возможности ускорения реализации проекта синхронизации, говорится в сообщении.