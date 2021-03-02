В Литву прибывает президент Эстонии, на встречах — вопросы COVID-19, БелАЭС

В Литву во вторник вечером прибывает с рабочим визитом президент Эстонии Керсти Кальюлайд, она обсудит с президентом Литвы Гитанасом Науседой ситуацию с COVID-19, положение в России и Беларуси.
Визит эстонского президента приурочен к 100-летию дипломатических отношений Литвы и Эстонии de jure, сообщило президентское ведомство.
На закрытой двусторонней встрече президентов и встречах делегаций стран, которые будут проходить в расширенных форматах, намечается обсудить борьбу с пандемией и меры по преодолению ее последствий, дустороннее сотрудничество, сотрудничество стран Балтии, Северных и Балтийских стран, вопросы безопасности и обороны, НАТО.
Также будут обсуждаться положение в Беларуси и России, повестка дня «Восточного партнерства», вопросы угроз от Белорусской АЭС, возможности ускорения реализации проекта синхронизации, говорится в сообщении.