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В Литву прибывает президент Эстонии, на встречах — вопросы COVID-19, БелАЭС

Фото Юстинаса Аушкялиса/ www.lrp.lt

В Литву во вторник вечером прибывает с рабочим визитом президент Эстонии Керсти Кальюлайд, она обсудит с президентом Литвы Гитанасом Науседой ситуацию с COVID-19, положение в России и Беларуси. 

Визит эстонского президента приурочен к 100-летию дипломатических отношений Литвы и Эстонии de jure, сообщило президентское ведомство. 

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На закрытой двусторонней встрече президентов и встречах делегаций стран, которые будут проходить в расширенных форматах, намечается обсудить борьбу с пандемией и меры по преодолению ее последствий, дустороннее сотрудничество, сотрудничество стран Балтии, Северных и Балтийских стран,  вопросы безопасности и обороны, НАТО. 

Также будут обсуждаться положение в Беларуси и России, повестка дня «Восточного партнерства», вопросы угроз от Белорусской АЭС, возможности ускорения реализации проекта синхронизации, говорится в сообщении. 

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После встречи с президентом глава Эстонии возложит цветы к памятнику борцам за своболу Литвы, посетит Европейский гуманитарный университет, встретится с председателем сейма Викторией Чмилите-Нильсен и премьером Ингридой Шимоните. 

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