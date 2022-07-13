США заявили об уничтожении главаря ИГИЛ в Сирии

Американские военные ликвидировали главаря «Исламского государства» Махера аль-Агаля в Сирии. По нему нанесли удар с беспилотника, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) .
«Центральное командование нанесло удар БПЛА на северо-западе Сирии по двум высокопоставленным должностным лицам организации ИГИЛ. В результате удара был убит Махер аль-Агаль – один из пяти высших руководителей организации ИГИЛ и лидер организации ИГИЛ в Сирии», – говорится в сообщении.
По данным ВС США, высокопоставленный лидер ИГИЛ, тесно связанный с Махером аль-Агалом, был серьезно ранен. Предварительная проверка показала, что жертв среди гражданского населения не было.
Махер аль-Агаль был старшим лидером в группе, он отвечал за активное развитие сетей ИГИЛ за пределами Ирака и Сирии.
ИГИЛ продолжает представлять угрозу для США и их партнеров в регионе. CENTCOM поддерживает достаточное и устойчивое присутствие в регионе и будет продолжать противостоять угрозам региональной безопасности, – заявил представитель CENTCOM полковник Джо Буччино.korrespondent.net