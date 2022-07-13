США заявили об уничтожении главаря ИГИЛ в Сирии

По данным ВС США, высокопоставленный лидер ИГИЛ, тесно связанный с Махером аль-Агалом, был серьезно ранен. Предварительная проверка показала, что жертв среди гражданского населения не было.

Махер аль-Агаль был старшим лидером в группе, он отвечал за активное развитие сетей ИГИЛ за пределами Ирака и Сирии.

ИГИЛ продолжает представлять угрозу для США и их партнеров в регионе. CENTCOM поддерживает достаточное и устойчивое присутствие в регионе и будет продолжать противостоять угрозам региональной безопасности, – заявил представитель CENTCOM полковник Джо Буччино.