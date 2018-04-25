Стало известно о третьем случае коронавируса в Эстонии

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Если до сих пор было известно о двух больных коронавирусом жителях Эстонии, то в среду стало известно о третьем — это вернувшийся из Италии таллинец.

В среду лаборатория департамента здоровья проанализировала 43 пробы на коронавирус, позитивный результат дал анализ жителя Таллина среднего возраста, 29 февраля вернувшегося из Бергамо в Ригу. Пробы, взятые у людей, находившихся в близком контакте с инфицированным коронавирусом тартусцем, дали негативный результат.

Заболевший таллинец вернулся из Риги домой на личном автомобиле, из симптомов у него была высокая температура. Пациент также жаловался на боль в костях и суставах.

Мужчина находится на домашнем лечении, департамент здоровья поддерживает связь с контактировавшими с ним людьми и следит за их состоянием здоровья.