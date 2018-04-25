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Стало известно о третьем случае коронавируса в Эстонии

Фото pixabay.com

Если до сих пор было известно о двух больных коронавирусом жителях Эстонии, то в среду стало известно о третьем — это вернувшийся из Италии таллинец.

В среду лаборатория департамента здоровья проанализировала 43 пробы на коронавирус, позитивный результат дал анализ жителя Таллина среднего возраста, 29 февраля вернувшегося из Бергамо в Ригу. Пробы, взятые у людей, находившихся в близком контакте с инфицированным коронавирусом тартусцем, дали негативный результат.

Заболевший таллинец вернулся из Риги домой на личном автомобиле, из симптомов у него была высокая температура. Пациент также жаловался на боль в костях и суставах.

Мужчина находится на домашнем лечении, департамент здоровья поддерживает связь с контактировавшими с ним людьми и следит за их состоянием здоровья.

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Хотя заразившиеся коронавирусом жители Тарту и Таллина находились в одном самолете, эти два случая могут быть не связаны друг с другом. Для точного определения источника инфекции департамент здоровья в каждом случае проводит эпидемиологическое исследование.

Поскольку единственный на данный момент пациент в Тарту после возвращения из поездки следовал всем рекомендациям департамента здоровья, риск дальнейшего распространения вируса является низким.

Второй в Эстонии пациент с коронавирусом сразу же после возвращения из поездки перешел на домашний режим, во время поездки он пользовался маской и еще до появления симптомов дезинфицировал руки. У близко контактировавших с ним людей до перехода на домашний режим не появлялись симптомы коронавируса.

Всего в Эстонии на данный момент коронавирусом заражены три человека.

Во вторник в Эстонии был подтвержден второй случай заболевания коронавирусом. Инфицированный в минувшую субботу прибыл самолетом из итальянского Бергамо в Ригу, а оттуда на личном автомобиле отправился в Эстонию.

Первым в Эстонии заболел гражданин Ирана, который прибыл в Таллин через Ригу.

baltic-course.com

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