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Россия и Турция подтвердили приверженность суверенитету Сирии

Фото kremlin.ru

Россия и Турция подтверждают приверженность суверенитету Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Документ зачитал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Москва и Анкара договорились создать коридор безопасности в провинции Идлиб в районе трассы М4. «Стороны договорились создать коридор безопасности шириной 6 км к северу и 6 км к югу от трассы М4. Конкретные параметры функционирования коридора безопасности согласовываются по линии министерств обороны Российской Федерации и Турецкой Республики в течение семи дней», — указывается в заявлении.

Россия и Турция начнут с 15 марта совместное патрулирование по трассе М4 в Сирии от населенного пункта Трумба до поселения Айн эль-Хабр.»15 марта 2020 года начать совместное российско-турецкое патрулирование по трассе М4 от населенного пункта Трумба, 2 км западнее Саракиба, до населенного пункта Айн эль-Хабр», — говорится в документе.

Россия и Турция отмечают решимость бороться со всеми проявлениями терроризма.

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Боевые действия в сирийском Идлибе будут прекращены вдоль всей линии соприкосновения с началом перемирия 6 марта.

belta.by

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