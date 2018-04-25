Старостой фракции социал-демократов в сейме избрана Р. Будбергите

В среду старостой фракции Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) в сейме была избрана Раса Будбергите.
Она сменит Юлюса Сабатаускаса, возглавлявшего фракцию один год. Он остается лидером оппозиции.
Как сообщила фракция, социал-демократы в сейме избирают старосту по принципу ротации – руководство меняется ежегодно.
«Я становлюсь старостой фракции в ответственный момент, когда рассматривается бюджет, который мы не можем одобрить, поскольку обещания медикам, учителям и прочим бюджетникам о повышении зарплат не выполнены», – цитируются в пресс-релизе фракции словам Р. Будбергите.
Во фракцию ЛСДП входят девять депутатов, это крупнейшая партия в Литве, у нее с 16,5 тыс. членов.
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