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Старостой фракции социал-демократов в сейме избрана Р. Будбергите

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

В среду старостой фракции Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) в сейме была избрана Раса Будбергите. 

Она сменит  Юлюса Сабатаускаса, возглавлявшего фракцию один год. Он остается лидером оппозиции. 

Как сообщила фракция, социал-демократы в сейме избирают старосту по принципу ротации – руководство меняется ежегодно.

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«Я становлюсь старостой фракции в ответственный момент, когда рассматривается бюджет, который мы не можем одобрить, поскольку обещания медикам, учителям и прочим бюджетникам о повышении зарплат не выполнены», – цитируются в пресс-релизе фракции словам Р. Будбергите. 

Во фракцию ЛСДП входят девять депутатов, это крупнейшая партия  в Литве, у нее с 16,5 тыс. членов. 

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