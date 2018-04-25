Старостой фракции социал-демократов в сейме избрана Р. Будбергите

«Я становлюсь старостой фракции в ответственный момент, когда рассматривается бюджет, который мы не можем одобрить, поскольку обещания медикам, учителям и прочим бюджетникам о повышении зарплат не выполнены», – цитируются в пресс-релизе фракции словам Р. Будбергите.

Во фракцию ЛСДП входят девять депутатов, это крупнейшая партия в Литве, у нее с 16,5 тыс. членов.