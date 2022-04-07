Статистика COVID-19: 1924 новых случая, шесть смертей

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1924 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались шесть человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 1625 случаев были первичным заражениями, 295 – вторичными, четыре человека заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 978 человек — на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 53 — в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей последнее время постепенно снижается и составил 1107,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки снизилась до 28,4%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,7% жителей.

Все умершие от COVID-19 относились к возрастной группе 70-89 лет. Пять из них были полностью привиты.

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