Скуодис: эмбарго ЕС исключило бы появление любых российских судов в Клайпеде

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Если бы государства Европейского союза одобрили предложение Еврокомиссии (ЕК) запретить российским судам входить в порты Сообщества, в Клайпеду не смогли бы заходить даже сменившие российский флаг суда, говорит литовский министр транспорта.

«Я бы радовался, если бы были сохранены те формулировки (ЕК — BNS), что есть — иными словами, это предотвратило бы все, даже если бы российское судно в последние дни поменяло флаг и вывесило другой», — сказал Марюс Скуодис журналистам перед заседание правительства.

По словам Скуодиса, если ЕС все же не утвердит такие санкции, может быть принято и региональное решение.

«Пока мы сконцентрировались на решениях ЕС, так как они были бы наиболее эффективными, но если их не будет, мы бы вернулись к этой теме, потому что дискуссии идут и на уровне министров транспорта, и на уровне министров иностранных дел, обсуждают это и премьеры», — сказал министр.

Скуодис еще в марте говорил, что эмбарго на российские и белорусские грузы, перевозимые в ЕС по автодорогам и морем, должно распространяться не только на страны Балтии и Польшу, а на весь ЕС, поэтому решение о нем должно быть принято «на европейском уровне». По его словам, также важно, чтобы такой запрет распространялся и на фуры, и на суда.

ЕК во вторник предложила новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включает в себя запрет на импорт угля и не позволяет российским судам входить в порты Европы.

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