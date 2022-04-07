Западной Африке грозит продовольственная катастрофа: 38 миллионов голодающих

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11 неправительственных организаций (НПО) предупредили о грядущей в Западной Африке продовольственной катастрофе, от которой пострадают 38 миллионов человек.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в заявлении, подписанном 11 НПО (Oxfam, Action Against Hunger, Save the Children, CARE International, Международный комитет спасения (IRC), Норвежский совет по делам беженцев (NRC), ALIMA, Tearfund, World Vision, Handicap International – Humanité & Inclusion и Mercy Corps.), отмечается, что Западная Африка переживает сильнейший продовольственный кризис за последнее десятилетие: 27 миллионов человек страдают от голода. Это число в ближайшие три месяца может вырасти до 38 миллионов человек, нового исторического уровня, если не будут приняты срочные меры.

11 НПО выступили с заявлением накануне виртуальной конференции по продовольственному кризису в регионе Сахеля и озера Чад, организованной Европейским союзом и Клубом Сахеля и Западной Африки.

По словам директора НПО «Спасите детей» по Западной и Центральной Африке Филиппа Адапо, в последнее десятилетие продовольственные кризисы не уменьшились, а увеличились в регионе Западной Африки. Ситуация вынуждает сотни тысяч людей переезжать и жить в приемных семьях, которые сами уже находятся в трудном положении, еды не хватает, не говоря уже о здоровой пище для детей.

По оценкам ООН, в этом году 6,3 миллиона детей в возрасте от 5 до 9 месяцев будут серьезно недоедать по сравнению с 4,9 миллионами детей, которые уже страдали от недоедания в прошлом году.

В дополнение к засухе и ее воздействии на сельское хозяйство, основного источника дохода для большей части населения этого африканского региона, кризис в Европе вызывает резкое сокращение международной помощи Африке.

В заявлении НПО отмечается, что многие доноры уже заявили, что могут сократить финансирование Африки. Дания объявила, что отложит часть своей двусторонней помощи в целях развития Буркина-Фасо (50 проц в 2022 году) и Мали (40 проц в 2022 году) для финансирования приема беженцев из Украины.

Западноафриканский регион, по определению ООН, включает 16 стран: Бенин, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Гамбия, Гана, Гвинея-Конакри, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Либерия, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того.