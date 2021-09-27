Статистика COVID-19 в Литве: 1043 случая, 14 смертей, 121 первая доза

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1043 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.
Десять скончавшихся были не привиты или привиты частично.
121 человек привит первой дозой вакцины. В целом за сутки была сделана 241 прививка.
В больнице на настоящий момент проходят лечение 1114 человека, 122 из них — в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками в больнице на 42 человека больше.
В Литве за выходные было сообщено о 2860 новых случаев заражения COVID-19, от этой инфекции скончались 22 человека, из них 19 были не привитыми.
За последние 14 дней заболеваемость коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей выросла до 603,3 случая, а доля положительных тестов сохранялась на показателе 6,6%.