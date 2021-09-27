В Швеции объяснили отказ от карантина

Единственным способом «разумно» контролировать распространение коронавируса Тегнелл считает вакцинацию. «На самом деле, похоже, другого пути нет», — говорит эпидемиолог.

Однако даже с помощью вакцинации полностью избавиться от коронавируса не удастся, подчеркнул он.

«Мы с самого начала пытались доказать, что это болезнь, с которой мы должны научиться жить. И такую позицию занимают все больше стран, поскольку даже с идеальной вакциной мы можем контролировать, но не искоренить ее», — рассказал Тегнелл.

По его мнению, людям, вероятно, «придется смириться» с тем, что в будущем «по несколько случаев COVID-19 в больницах» будут такой же нормой, как «несколько случаев гриппа или других заболеваний», которые человечество не научилось полностью контролировать.

С начала пандемии в Швеции зарегистрировали 1,15 миллиона больных COVID, из которых умерли 14,8 тысячи. По данным портала Wordometer, в стране на один миллион жителей приходится 1452 летальных исхода от коронавируса. Для сравнения, в соседних Норвегии, Финляндии и Дании этот показатель составляет 155, 191 и 454 смерти на миллион.

Столь большая разница вызвала критику в отношении властей Швеции. Причиной высокой смертности называли почти полное отсутствие в стране ограничений, в том числе обязательной самоизоляции. Тегнелл также признавал, что власти должны были принять более жесткие меры.

Сильной стороной шведского подхода он называет упор на личную ответственность граждан. На это обратили внимание и во Всемирной организации здравоохранения.

По словам спецпосланника ВОЗ доктора Дэвида Набарро, страны должны взять шведский подход на вооружение, поскольку доверие между властями и населением служит ключом к победе над COVID-19.