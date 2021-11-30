Статистика COVID-19 в Литве: 1701 новых случаев, 15 смертей, 2,3 тыс. первых доз

Фото pixabay.com

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1701 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 15 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

Среди умерших 12 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2259 человек, полную схему прививки завершили 14 тыс. жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1355 пациентов с COVID-19 — на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, 127 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено более 12,5 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 11,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 864 случаев. Этот показатель сокращается четвертую неделю. Доля положительных ответов среди тестов составила 9,8 %.

С начала пандемии этой болезнью в Литве заразились 470 тыс. человек, скончались от нее 6,7 тысячи.

Информация ЛК по сообщению BNS