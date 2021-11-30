Военнослужащий доставленный в больницу Мариямполе с огнестрельным ранением, позже скончался

vyr. srž. sp. Ievos Budzeikaitės nuotrauka/ kam.lt

Военнослужащий срочной службы 2002 года рождения во время учений получил смертельное ранение, сообщила Армия Литвы в понедельник.

По данным полиции, военнослужащий начальной военной службы инженерного батальона ВС Литвы им. Юозаса Виткуса около 16 часов из-за огнестрельного ранения был доставлен в больницу Мариямполе.

Находившийся в тяжелом состоянии молодой человек в тот же день скончался в отделении интенсивной терапии больницы. Расследование ведет Военная полиция Вооруженных сил Литвы.

О происшествии были проинформированы родственники военнослужащего, по факту происшествия начато досудебное расследование, которое проводится военной полицией Вооруженных сил Литвы. Внутреннюю проверку начал также штаб обороны литовских вооруженных сил.

Информация ЛК по сообщению BNS