Статистика COVID-19 в Литве: 1793 новых случаев, 18 смертей, 2,1 тыс. первых доз

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1793 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 18 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

Среди умерших 15 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2119 человек, полную схему прививки завершили более 14 тыс. 785 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1332 пациента с COVID-19 — на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, 130 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 14,2 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 11,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 852,6 случая. Этот показатель сокращается четвертую неделю подряд. Доля положительных ответов среди тестов немного снизилась до 9,2%.

С начала пандемии этой болезнью в Литве заразились 472 тыс. человек, скончались от нее 6, 8 тысячи.