Статистика COVID-19 в Литве: 1810 новых случаев, 25 смертей, 419 первых доз

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1810 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 25 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Среди скончавшихся от коронавируса 19 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 419 человек, полную схему прививки завершили 710 жителей.

В больницах сейчас проходит лечение 1875 пациентов с COVID-19, почти на сто больше, чем сутками ранее. 152 из них находятся в реанимации.

Во время пика пандемии в январе этого года в количество больных с коронавирусом в больницах составляло 2,6 тыс.

За минувшие сутки в стране выполнено 5281 молекулярный (ПЦР) тест и 4277 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1314,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней выросла до 14%.

В целом от COVID-19 в Литве скончались 5661 человек.