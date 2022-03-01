Статистика COVID-19 в Литве: 5140 новых случаев, 13 смертей

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

За минувшие сутки в Литве было выявлено 5 тыс. 140 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 13 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 4 тыс. 348 случаев были первичным заражениями, 788 – вторичным и четыре пациента заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1697 человек, что на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 96 – в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 2873,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 47,2% и она также постепенно сокращается.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,6% жителей.

Все скончавшихся от COVID-19 за сутки были старше 60 лет, четыре из них были старше 80-ти лет.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено