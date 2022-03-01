УЕФА и ФИФА исключили Россию из всех футбольных соревнований

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УЕФА и ФИФА исключили российские футбольные клубы и сборные команды из всех турниров до дальнейшего уведомления. Об этом говорится в совместном заявлении ассоциаций, размещенном на официальном сайте УЕФА.

«После первоначальных решений Совета ФИФА и Исполнительного комитета УЕФА, которые предусматривали дополнительные санкции, ФИФА и УЕФА сегодня приняли решение, что все российские команды, сборные и клубы, должны быть исключены из турниров ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении.

Указывается, что решения были приняты Советом ФИФА и Исполнительным комитетом УЕФА — главными органами организаций, которые принимают наиболее важные и срочные решения.

«Футбол един в этом вопросе и выражает полную поддержку людям, которые страдают в Украине. Президенты ФИФА и УЕФА надеются, что ситуация в Украине наладится как можно скорее и футбол снова станет ориентиром единства и мира среди людей», — прокомментировали ассоциации свое решение.

Таким образом, московский Спартак досрочно закончил выступления в Лиге Европы и не сыграет мартовский матчи с РБ Лейпциг, а сборная России не сыграет в марте стыковые матчи за попадание на Чемпионат мира 2022 года.

Ранее УЕФА досрочно прекратил сотрудничество с российским Газпромом, продолжавшееся с 2006 года.

«Сегодня УЕФА принял решение о прекращении сотрудничества с Газпромом во всех турнирах. Решение вступает в силу немедленно и распространяется на все существующие соглашения, включая Лигу чемпионов УЕФА, соревнования национальных сборных УЕФА и ЕВРО-2024», — сообщила пресс-служба УЕФА.

До этого от сотрудничества с российской компанией отказался немецкий футбольный клуб Шальке.