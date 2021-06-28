Статус главы государства для В. Ландсбергиса был бы знаком уважения и признания — спикер

Спикер парламента также подтвердила, что зарегистрированный в понедельник соответствующий законопроект может быть представлен сейму еще на этой неделе, если будет получено заключение Департамента права Канцелярии сейма.

Она отметила, что законопроект не предусматривает никаких дополнительных гарантий В. Ландсбергису, а является знаком уважения.

Признать бывшего председателя Верховного совета Литвы — Восстановительного сейма Витаутаса Ландсбергиса главой государства — дело чести, потому что он был лидером государства, утверждает глава парламентской фракции консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене.

«Я считаю, что дело чести государства — признать вещи такими, какими они были. Наверное, мы не можем игнорировать факт, что человек, у которого были определенные функции, которые обычно имеются у главы государства, что он и был лидером государства в то время», — сказала BNS в понедельник парламентарий.

Она также сказала, что законопроект, которым В. Ландсбергису предлагается присвоить статус главы государства, обсуждался с партнерами по коалиции, у которых не возникло сомнений.

Р. Моркунайте-Микуленене добавила, что проект не согласовывался с оппозицией, так что она надеется на дискуссию в зале парламента.

В законопроекте предлагается закрепить, что «Председатель Верховного Совета Литовской Республики с 11 марта 1990 года был главой государства восстановившей независимость Литвы».

Инициаторы утверждают, что подготовили проект с учетом «политических, исторических и правовых обстоятельств, проведенной работы, которая определила исключительный конституционный, политический и правовой статус председателя Верховного совета при выполнении им работы, порученной народными представителями».

В сейме прошлого созыва уже были попытки предоставить статус государственного руководителя В. Ландсбергису, однако инициатива тогдашнего председателем парламента Виктораса Пранцкетиса не получила поддержку бывших правящих.