Сто дней в президентском кресле

Президент Гитанас Науседа утверждает, что предложенные правящими новые налоги на банковские активы и для торговых сетей будет оценивать вместе с другими налоговыми инициативами, включая и предложение президентского ведомства снизить на одну пятую льготу акциза на дизельное топливо для земледельцев.

«Мне бы хотелось видеть общий контекст с другими налоговыми инициативами, конкретно с нашей инициативой по поводу дизтоплива (для фермеров). Было бы, на мой взгляд, не вполне приемлемо и явно даже вредоносно, если бы мы и в дальнейшем не решались снизить льготу для одного из секторов, который и так не может пожаловаться на нехватку льгот, а между тем дополнительно обложили бы налогами два других сектора, которые сегодня никакими особыми привилегиями и льготами не пользуются», – сказал Г. Науседа на пресс-конференции.

Он признал, что налогообложение банковских активов и торговых сетей – актуальная проблема, однако он не хочет говорить об отдельных налогах, «вырывая их из общего контекста».

«И сейчас иногда звучит вполне обоснованная критика, что мы говорим об отдельных предложениях по налогам, не очень связывая их с тем, что намерены сделать в области социальной политики. Возможно, иногда эти вопросы специально разделяются – вот это инициативы по налогам, а это по пенсиям, детским пособиям и др. Это неправильно, потому что тогда рушится вся логика и не видно, почему эти налоговые инициативы вносятся», – объяснил Г. Науседа.

«Они вносятся не потому, что есть мазохистское желание увеличить налогообложение, а потому, чтобы больше внутреннего валового продукта (ВВП) перераспределялось через национальный бюджет и чтобы у нас были определенные финансовые предпосылки для претворения в жизнь идеи государства благосостояния», – добавил он.

Акциз на солярку для фермеров предлагается повысить с 56 евро до 146 евро за 1 тыс. литров. Это позволило бы дополнительно собрать в госбюджет в 2020 году 17 млн евро доходов.

Представитель входящей в правящую коалицию Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Збигнев Единский предлагает обложить налогами имущество банков, уний и прочих кредитных учреждений, превышающее 300 млн евро. Он предлагает обложить это имущество месячным тарифом в размере 0,03% и полагает, что это позволит госбюджету получать в год около 60 млн евро доходов.

Представители правящих «аграриев» также предлагают с 2020 года ввести новый налог для торговых сетей. Налог 1% предлагается взимать с месячного оборота торговли, превышающего 2 млн евро (без НДС), что должно увеличить доходы бюджета примерно на 31,9 млн евро в год.

Кроме того, президент Гитанас Науседа призвал связать налог на автомобили не только с выхлопами СО2, но и с мощностью или стоимостью автомобиля.

«Понемногу нужно облагать налогом выхлопы (…), но, с другой стороны, нам следует думать и о том, что роскошь тоже можно было бы обложить налогами», – сказал президент на пресс-конференции.

По словам Г. Науседы, привязка налога только к выхлопам не является социально чуткой и «повышает налогообложение тех групп общества, у которых недостаточно средств».

«Мы предложили увязать налогообложение выхлопов СО2 с мощностью, рабочим объемом (двигателя) или стоимостью автомобиля, что было бы уже больше похоже на налогообложение роскоши или более высокой стоимости», – сказал глава государства.

«Теперь может случиться так, что одной рукой мы намерены предложить меры в социальной политике, которые позволят увеличить доходы нуждающихся людей, а другой рукой будем отнимать у них то, что дали. Не вижу в этом особой логики», – сказал Г. Науседа.

Министерство по вопросам окружающей среды предлагает ввести единовременный налог на автомобильные выхлопы и связать его с количеством выбрасываемой двуокиси углерода. Размер налога мог бы составлять от нескольких десятков до 1400 евро. Автомобили на дизельном топливе можно было бы обложить налогом в несколько раз большим, чем бензиновые автомобили.

Министерство предлагает, что налог следует взимать при каждой регистрации автомобиля. Планируется, что налог вступит в силу в начале следующего года. В поясняющем проект документе указано, что в результате этих мер в бюджет будет поступать 29 млн евро в год.

Если закон будет принят, то нынешние владельцы неэкологичных автомобилей не должны будут платить налог. Его будут платить те, кто стал владельцем неэкологичного автомобиля с 2020 года.

О солидарности

Глава государства считает, что в литовском обществе недостает солидарности, а в большей социальной поддержке нуждаются пенсионеры.

«Чего, на мой взгляд, сегодня все еще недостает, так это определенного чувства солидарности в нашем обществе, в котором есть и успешные люди, и середняки, и, к сожалению, люди, которым повезло меньше. Я бы обратил внимание на одну действительно очень важную группу общества, то есть на наших сеньоров», – сказал Г. Науседа.

«Мне, честно сказать, иногда стыдно за то, какие социальные гарантии Литовское государство, почти достигшее 30-летия, предоставляет своим людям, которые, в частности, участвовали в деятельности Саюдиса, создавали государство и, разумеется, связывали очень большие надежды с государством, поэтому государство обязано отдать им дань уважения, в данном случае в финансовом смысле этого слова, еще до того, как они, возможно, когда-то уйдут в мир иной», – добавил президент.

«К сожалению, зачастую происходит так, что мы чествуем людей и поминаем их добрым словом тогда, когда уже ничем не можем им больше помочь. Хочется, чтобы это поколение тоже почувствовало, что его оценили и тоже пригласили к тому столу общих благ, которые дает нам свобода», – сказал он.

Г. Науседа призывает каждого содействовать созданию государства благосостояния, преследуя не только личные интересы, но и интересы других групп общества.

«Чего мне недостает и о чем я хотел бы еще раз сказать, что кто-то все же представляет себе государство благосостояния так: вот я создал для себя это государство благосостояния, у меня есть свое маленькое государство благосостояния, и я удобно в нем живу, чего вы от меня хотите? Другой же рассуждает, что государство благосостояния, возможно, вещь неплохая, но почему я должен в этом участвовать? Пусть участвуют Антанас, Онуте или Бируте. Я считаю, что государство благосостояния невозможно без чувства солидарности», – сказал Г. Науседа.

«Солидарность – это то, что объединяет нас в одно общество, в одно государство и благодаря чему это государство может существовать, процветать и продолжать расти, ведь благосостояние – не только евро, проценты или какое-то другое финансовое выражение. Благосостояние – это чувство общности, уважение друг к другу, попытки найти решения, которые требуют компромисса, взаимного доверия», – добавил глава государства.

Президент Г. Науседа на прошлой неделе внес в парламент поправки, предлагающие ускорить повышение пенсий и таким образом снизить число нуждающихся людей преклонного возраста.

Президентское ведомство подсчитало, что на это дополнительно в течение двух ближайших лет понадобится 65 млн евро. Ускоренное индексирование финансируемой из государственного бюджета базовой пенсии в следующем году потребует примерно 31,8 млн евро, а в 2021 году – еще 33,2 млн евро.

Зарегистрированные президентским ведомством в Сейме поправки к Закону о пенсиях социального страхования предусматривают, что в следующем году коэффициент индексирования дополнительно повышается на 1,83 проц. пункта, а в 2021 году – на 1,91 пункта. Также предлагается обязать правительство, чтобы оно к 1 июня 2020 года предложило, как усовершенствовать индексирование, которое должно распространяться и на базовую, и на индивидуальная часть пенсий.

В соответствии с нынешним порядком, с начала следующего года пенсии должны индексироваться с применением коэффициента 1,0811. Благодаря этому пенсия по старости должна увеличиться на 8,11%, примерно до 374 евро, а средняя пенсия с обязательным стажем – до 395 евро. На сколько увеличатся пенсии, если будут приняты президентские поправки, не указано.

Изыскать средства на ускоренное повышение пенсий Г. Науседа предлагает за счет снижения льготы на дизельное топливо для земледельцев, а также повышения не связанных с трудовыми доходами тарифов подоходного налога.

Как утверждает ведомство президента, в Литве самый высокий уровень бедности в прошлом году наблюдался в возрастной группе 65 лет и старше – он составлял 37,7%, или на 4,3 проц. пункта выше, чем в 2017 году.

Еще выше уровень бедности был среди пенсионеров по старости – он составлял 41,7%, а средняя пенсия по старости составляла 80,4% уровня риска бедности.

О доверии США

Президент Гитанас Науседа утверждает, что Литва по-прежнему доверяет США, невзирая на ситуацию в Сирии, где американцы своим уходом сделали возможным наступление сил Турции на союзников Вашингтона – курдов.

Глава государства также выразил мнение, что достижение размещения военного контингента США в Литве на постоянной основе все еще реально.

Отвечая на вопрос, какие уроки из решения США оставить союзников могла бы извлечь Литва, Г. Науседа сказал, что и в дальнейшем не сомневается в обязательствах американцев.

«Не нужно извлекать из этого какие-то уроки. Как вы прекрасно понимаете, политика США – дело самих США, мы все же трактуем США как очень ответственного партнера, который до сей поры не позволял нам сомневаться в надежности своих обязательств по отношению к Литве», – сказал президент.

Он утверждал, что рад крепнущему военному сотрудничеству между Литвой и США и подчеркнул, что на этой неделе в Литву на полгода прибыло полтысячи американских военных.

По словам президента, успех соседней Польши, которой удалось убедить Вашингтон разместить несколько тысяч военных США в этой стране на постоянной основе, показывает, что это возможно и в Литве.

«Это реальное стремление, и оно достижимо в условиях последовательного сотрудничества. Что мы и будем делать в дальнейшем», – сказал Г. Науседа.

Говоря о намерении Турции создать буферную зону от курдов и боевиков «Исламского государства», Г. Науседа отметил, что с беспокойством наблюдает за осложняющейся ситуацией, и выразил надежду, что политические и дипломатические меры по урегулированию конфликта еще не исчерпаны.

«Нам хочется верить, что президент США найдет способы убедить турецкую сторону прекратить эту кровавую агрессию и вернуться к нормальному и цивилизованному пути решения проблемы», – сказал глава государства.

Информация «ЛК», BNS