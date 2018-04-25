Столетие мирного договора между Россией и Литвой: сквозь призму истории

Фото BFL/Томаса Урбелениса

В ряду знаменательных и юбилейных дат нынешнего года осталось почти не замеченным широкой общественностью важное событие, произошедшее 100 лет тому назад, – 12 июля 1920 года состоялось подписание мирного договора между Советской Россий и Литвой, а 6 августа в Каунасе была подписана конвенция об эвакуации частей Красной армии из Литвы. Вильнюс стал интегральной частью литовской территории.

По Московскому договору Россия безоговорочно признала самостоятельность и независимость Литовского государства и отказалась от суверенных прав на его территорию.

Глава Литовского МИДа Ю. Пурицкис подчеркивал важность Московского договора − пока не были юридически оформлены отношения с Россией, под вопрос можно было поставить само право Литвы быть самостоятельным государством. А литовский дипломат П. Климас поэтически назвал документ «путеводной звездой в тумане» послевоенного времени.

Соглашение можно рассматривать как попытку примирить западный и восточный мир, заявляет профессор исторического факультета Вильнюсского университета Зенонас Буткус. Ученый убежден, что сегодня слишком мало внимания уделяется юбилею: «Это чрезвычайно важное событие в истории не только Литвы, но и Европы, и даже мира».

Посол Литвы в России Эйтвидас Баярунас в одном из интервью российским СМИ даже предложил российским и литовским историкам начать диалог не с трудных моментов событий Второй мировой войны, а с «чудесной даты» — столетия подписания мирного договора между Советской Россией и Литвой.

О перипетиях тех исторических дней, их значении в европейской и даже мировой истории, влиянии на дальнейшее развитие нашего края — в беседе с профессором, габилитированным доктором наук Зенонасом Буткусом.

— 100 лет тому назад произошло важное для Литвы и России событие – подписан мирный договор. Такие договоры в то время подписали не только Литва, но и Эстония, Латвия, Финляндия и Польша, — отметил Зенонас Буткус. — Первая этот смелый шаг сделала Эстония, подписав мирный договор с Россией 2 февраля 2020-го. Потом Латвия 11 августа, причем она смогла перенести переговоры и подписание договора из Москвы в Ригу.

Польша подписала предварительный договор в Риге 5 октября 1920 года, 14 октября 1920-го договор подписала Финляндия.

— В каких исторических условиях подписывался этот договор?

— Подписание происходило в условиях военного времени. Успешно поставив на колени Россию, большевики не скрывали намерений идти гораздо дальше. «Россия завоевана, а теперь пришло время пощекотать Европу штыком», — сказал лидер российских большевиков Владимир Ленин. И правда, с окончанием Первой мировой войны следом за отступающими немцами на Запад ринулись орды носителей «мировой революции». Но у них на пути оказались страны Балтии.

11 ноября 1918 года завершилась Первая мировая война, был подписано Компьенское перемирие под Парижем. А спустя два дня Советская Россия начала поход на Запад, нарушив Брестский мирный договор с Германией, заняла Литву, Латвию и Эстонию. Были захвачены столицы Вильнюс и Рига.

5 января 1919 года Красная армия заняла Вильнюс, а также две трети территории Литвы, несмотря на то что Литва объявила независимость 16 февраля 1918 года. В 1919 году Россия создала марионеточное правительство Винцаса Капсукаса. Но оно не встретило поддержки населения. Хотя большевики предлагали различные блага, местные жители не поддержали их. Единственными союзниками большевиков были немецкие солдаты спартаковцы – социалисты. 24–25 августа 1919-го большевики покинули Литву.

Первыми заговорили о мирных переговорах не большевики. Первой это сделала Литва вместе с Латвией и Эстонией, которые предложили России и другим странам провести мирные переговоры, о чем упоминалось в Акте от 16 февраля. Но большевикам также был необходим мирный договор. Ленин говорил: если малые страны поднимутся против нас, мы неизбежно проиграем.

Переговоры начались 7 мая 1920 года в Москве. Литовскую делегацию возглавил инженер Томас Нарушявичюс, в состав делегации входили — историк, этнограф, правовед Пятрас Климас, представитель литовского правительства Симонас Розенбаумас. Несмотря на трудные переговоры, продолжавшиеся с мая в условиях активных боевых действий на советско-польском фронте, к началу июля советские и литовские дипломаты сумели прийти к согласию по целому комплексу вопросов. По Московскому договору 1920 года Россия безоговорочно признала самостоятельность и независимость Литовского государства и отказалась от суверенных прав на его территорию. В соответствии с проведенной границей к Литве отходили также город Вильнюс, Вильнюсский край и Гродно.

Очевидцы вспоминали, что первый пункт договора продиктовал сам Ленин, указав, что Россия отказалась от всех прав на литовские территории и признала на века независимость Литвы. Это была победа дипломатов молодого Литовского государства. Но и для России были важны эти договоры со странами Балтии.

— Каково значение этого договора в международном контексте?

— Это действительно был поворотный момент в тогдашней ситуации. Договор от 12 июля можно сравнивать с событием 6 июля – коронацией Миндаугаса.

6 июля и 12 июля — важные моменты самоопределения для Литвы и стран Балтии. Происходила великая европейская и даже мировая конфронтация между Востоком и Западом, а страны Балтии – на границе между так называемой византийской цивилизацией и западной.

Когда Миндаугас избирал западное направление и принимал от папы крещение, папа предлагал крестить не только Литву, многие другие страны, но и Россию. Но русские цари отклонили корону, предложенную папой. Началось великое противостояние между Востоком и Западом, когда Церковь раскололась, раскололось христианство.

Страны Балтии сумели отойти от этих стереотипов и пытались в определенном смысле преодолеть конфронтацию между Востоком и Западом путем получения международного признания.

— Фактически Ленин стоял у истоков современной литовской государственности….

— Хотя Литва и получила суверенитет, но не было признания в историческом контексте, представители советской делегации не согласились внести в договор Акт о независимости Литвы от 16 февраля. Но была признана литовская граница. Порой говорят, что, дескать, Ленин раздавал российские земли, но это было не так. Готовясь к переговорам, историк, этнограф языковед Пятрас Климас изучал территории, исторически принадлежавшие Литве, регионы, на которых проживали католики, поэтому в границы Литвы вошли и Вильнюс, и Гродно. Но установление границ нужно было и Советской России как новому государству на карте мира.

В качестве компенсации Советская Россия выплатила 3 млн золотых царских рублей. Но опять же, это не какой-то подарок Литве. Ведь Литва была в составе Российской империи более века, участвовала в пополнении царской казны, создании золотого запаса. А в то время царская Россия обладала самым большим в мире золотым запасом. Было подсчитано, что Литва должна получить 50 млн золотых рублей, столько внесли в общую казну жители Литвы. В реальности лишь 3 млн золотых царских рублей были выплачены в октябре 1920 года.

— Как решался вильнюсский вопрос?

— Одновременно с московскими переговорами началось и советское наступление на захваченные Польшей литовские земли. Решение о передаче Вильнюса было принято до поражения Красной армии под Варшавой 15 августа. Россия пошла на такой шаг, руководствуясь тяжелыми социальными условиями, дескать, еще нужно содержать 3 млн человек, их попросту было нечем кормить.

6 августа в Каунасе состоялось подписание конвенции об эвакуации частей Красной армии из Литвы. Вильнюс стал интегральной частью литовской территории. Военный союз с большевиками, которого так добивалась на переговорах Москва и так опасался Запад, литовская делегация в обмен на обретение столицы заключать отказалась.

Впрочем, Московский договор ждала непростая судьба. Литовские территории действительно оказались оккупированы уже в октябре 1920 года – но не советскими, а польскими войсками в нарушение только что подписанных международных соглашений. На переговорах с Варшавой в ноябре Россия оставила вопрос принадлежности Вильнюса на согласование Литвы и Польши.

Хотя мирный договор между Советской Россией и Литвой, подписанный в Москве 100 лет назад, так и не был до конца реализован (Вильнюс и Гродно были признаны за Литвой, но не вошли в состав государства), он являлся значимым признанием независимости. Этот договор демонстрирует желание и необходимость мирного сосуществования соседних стран.

Благодарю за интервью.

Галина КУРБАНОВА