Столица Индии под двойным ударом

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Главный министр Нью-Дели предупредил, что столица Индии страдает от двойного воздействия: коронавируса и серьезного загрязнения воздуха, поскольку мегаполис сообщил о рекордном росте заболеваемости и сильнейшем смоге за год.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, в связи с растущими опасениями по поводу роста числа инфекций главный министр Арвинд Кеджривал также запретил использование петард в этом месяце во время Дивали, крупнейшего фестиваля в индуистском календаре.

Индекс качества воздуха, измеряющий мельчайшие частицы, попадающие в кровоток и жизненно важные органы, был самым опасным с ноября прошлого года, согласно государственной Системе прогнозов и исследований качества воздуха.

Ядовитая дымка, окутывающая Дели, которая регулярно превращает город с 20-миллионным населением в самый загрязненный в мире, появилась после того, как поздно вечером в среду официальные лица сообщили о новом ежедневном максимуме в 6842 вирусных инфекции в столице. Кеджривал назвал причиной удушающего дыма сельскохозяйственные пожары, заявив, что региональные правительства штатов не помогают фермерам найти альтернативные способы расчистки полей.

Кеджривал сказал на онлайн-брифинге, что грязный воздух на самом деле является причиной увеличения числа случаев COVID-19.

«Ситуация с коронавирусом ухудшается из-за загрязнения окружающей среды», — сказал он, повторяя медицинский анализ, согласно которому существующие заболевания, вызванные плохим качеством воздуха, могут сделать людей более уязвимыми для коронавируса.

По словам ученых, системы здравоохранения, уже подвергшиеся напряжению из-за пандемии, могут подвергнуться еще большему стрессу из-за большего количества госпитализаций из-за болезней, связанных с загрязнением.