Столицу заполнят свет и музыка, искусство и веселье!

Ждут мэров европейских городов

В Вильнюсе будут европейские мэры, лидеры и эксперты. Вильнюсское самоуправление совместно с Eurocities организует международную конференцию Champion Cities Summit 2023: Champions Think Bold. Eurocities — это сеть из более чем 200 городов в 38 странах, в мероприятии также примет участие президент организации Дарио Нарделла.

24 января, накануне 700-летия Вильнюса, в Литовской национальной филармонии пройдет встреча, которая предоставит городам платформу для обмена передовым опытом, идеями о городском развитии, изменении климата, образовании и разнообразии, налаживания полезных партнерских отношений и вдохновения смелые идеи.

Основные юбилейные торжества

В качестве главных дат празднования юбилея выбраны два дня. Это 25 января, когда Вильнюс 700 лет назад впервые был упомянут в исторических письменных источниках, и 25 июля, в день покровителя Вильнюса Св. Христофора.

25 января акция «Портал времени» пройдет на Кафедральной площади. «Вильнюс: 700-лет юности» откроет юбилейный Вильнюсский фестиваль света и станет центральным символом событий всего января. За этим событием смогут наблюдать не только жители Вильнюса и гости города, оно будет транслироваться в прямом эфире по телевидению LRT.

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

Однако световыми инсталляциями подарки жителям и гостям столицы не закончатся. Вильнюс приготовит и другие сюрпризы, которые будут радовать вас весь январь: вместе с партнерами будут проходить различные мероприятия: выставки, концерты, презентации исполнительского искусства и фильмов. К мероприятиям активно подключаются организаторы экскурсий, которые приглашают вас заново открыть для себя столицу, а также рестораны, предлагающие отведать исторические блюда.

25 июля, в день покровителя Вильнюса св. Христофора, столица пригласит отпраздновать день рождения на музыкальном фестивале «Молод, как Вильнюс». В парке Вингиос пройдет бесплатный концерт классической и популярной современной музыки, в котором примут участие известные литовские исполнители и приглашенный гость из-за рубежа.

Ожидается, что оба мероприятия помогут создать не только незабываемое зрелище, но и раскроют потенциал столичных технологических инноваций и креативных и культурных индустрий.

Крупные юбилейные проекты национального и международного значения

По словам И. Романовскене, одним из самых ярких и важных событий юбилейной программы станут проекты победителей конкурса 7 идей для Вильнюса, которые напомнят о прошлом и настоящем города, сплотят общественность и помогут взглянуть на столицу с невиданного прежде ракурса. Кроме того, этот год объявлен годом писем между столицей Литвы Вильнюсом и Гедиминасом, поэтому юбилей приобретет еще большее государственное значение.

Проекты-победители конкурса идей для Вильнюса реализуют Литовский национальный театр оперы и балета, Музей МО, Художественная фабрика Loftas, Литовский национальный музей, Галерея Meno Niša, общественное учреждение Meno Genas и продюсерская компания Ulvyds.

Художественная фабрика Loftas проектом «Однажды в Вильнюсе» приглашает жителей Вильнюса и гостей города поделиться своими увековеченными впечатлениями о столице и стать соавторами уникального фильма о Вильнюсе. Национальный музей Литвы с проектом «Павильон: Вильнюс 200 лет назад» покинет музейные пространства, организует образовательные мероприятия и расскажет об истории города. Литовский национальный театр оперы и балета с помощью искусственного интеллекта реконструирует впервые в Вильнюсе исполненную оперу XVII века. По случаю юбилея столицы Галерея «Art Niša» представит перформанс-биеннале на площадях, в парках и зданиях Вильнюса.

Это только часть мероприятий и проектов национальной программы. Вильнюсский университет, Литовский национальный художественный музей, Институт истории Литвы, Литовская национальная библиотека Мартинаса Мажвидаса и другие учреждения также готовят программы к юбилею.

«Вильнюс в рюкзаке»

По случаю 700-летия Вильнюс приглашает всех литовских школьников и учителей ближе познакомиться с историей столицы и ее современным лицом, представить современные перспективы Вильнюса и его будущее.

Планируется организовать бесплатные экскурсии, в которых школьники будут разделены на возрастные группы, а ощутить 700-летний Вильнюс можно будет с помощью различных органов чувств: слуха, зрения, обоняния, вкуса и осязания.

По случаю дня рождения в Вильнюсе партнеры приготовят еще больше развлечений и сюрпризов для жителей Вильнюса и гостей города, приглашаем следить за всеми новостями на странице www.700vilnius.lt.

Долгосрочный проект инициирован Вильнюсским городским самоуправлением, курирует программу Вильнюсское агентство развития туризма и бизнеса «Go Vilnius».

700-летие Вильнюса – это прекрасная возможность вспомнить историю нашей столицы и государства, собраться вместе, чтобы поговорить о будущем Вильнюса и Литвы, которое мы все вместе создаем.