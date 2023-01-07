Германия отказалась от переговоров с Польшей о репарациях

Замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач в эфире Польского Радио сказал, что он не удивлен ответом Германии на дипломатическую ноту о военных репарациях для Польши времен Второй мировой войны. Берлин высказался по этому поводу, подчеркнув, что дело закрыто и Германия не намерена вести переговоры по этому вопросу. Польша, в свою очередь, будет продолжать дипломатическое давление, заверил Марцин Пшидач.
«Сейчас это вопрос дискуссии о том, каким образом эти репарации должны осуществляться и как заставить Германию их выполнять. Этим занимается представитель правительства министр Мулярчик, этим будет в ближайшее время заниматься вся польская дипломатия – создавать давление на Германию. Если она хочет быть порядочной, последовательной, то она должна, естественно, вести эту дискуссию с Польшей и с другими странами».
Вчера, 3 января, замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик сообщил, что Польша официально обратилась к Организации Объединенных Наций за поддержкой в запросе компенсации за ущерб, нанесенный агрессией и немецкой оккупацией во время Второй мировой войны.
В свою очередь, вице-глава МИД Павел Яблоньский в интервью телеканалу Republika сказал, что ответ Германии на польскую ноту о репарациях является доказательством далеко идущего высокомерия. По его словам, это станет для немцев «огромной проблемой и поводом для серьезного позора на международной арене», поскольку польское правительство будет говорить об этом вслух.
«Если государство, ответственное за эти преступления, за убийство почти 6 миллионов человек, за уничтожение всей страны, за разграбление национального достояния, культурных ценностей, сегодня говорит о том, что дело закрыто и никогда не выплачивало компенсаций, это свидетельствует именно о высокомерии, о цинизме», – сказал Павел Яблоньский.polskieradio.pl