Германия отказалась от переговоров с Польшей о репарациях

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Замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач в эфире Польского Радио сказал, что он не удивлен ответом Германии на дипломатическую ноту о военных репарациях для Польши времен Второй мировой войны. Берлин высказался по этому поводу, подчеркнув, что дело закрыто и Германия не намерена вести переговоры по этому вопросу. Польша, в свою очередь, будет продолжать дипломатическое давление, заверил Марцин Пшидач.

«Сейчас это вопрос дискуссии о том, каким образом эти репарации должны осуществляться и как заставить Германию их выполнять. Этим занимается представитель правительства министр Мулярчик, этим будет в ближайшее время заниматься вся польская дипломатия – создавать давление на Германию. Если она хочет быть порядочной, последовательной, то она должна, естественно, вести эту дискуссию с Польшей и с другими странами».