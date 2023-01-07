ЕС хочет справедливости и полон решимости уравнять налоговые ставки

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Европейский союз (ЕС) сделал шаг к тому, что он называет «налоговой справедливостью». После более чем года политических споров и угроз наложить вето в декабре прошлого года 27 стран-членов ЕС решили поддержать соглашение об установлении минимальной ставки подоходного налога с предприятий (ПНП) в размере 15% для всех крупных компаний.

Государства-члены ЕС должны будут внедрить его в свои национальные законы до конца 2023 года, а налогоплательщики — начать применять с 2024 года.