ЕС хочет справедливости и полон решимости уравнять налоговые ставки

Европейский союз (ЕС) сделал шаг к тому, что он называет «налоговой справедливостью». После более чем года политических споров и угроз наложить вето в декабре прошлого года 27 стран-членов ЕС решили поддержать соглашение об установлении минимальной ставки подоходного налога с предприятий (ПНП) в размере 15% для всех крупных компаний.
Государства-члены ЕС должны будут внедрить его в свои национальные законы до конца 2023 года, а налогоплательщики — начать применять с 2024 года.
Реформа, против которой выступили Ирландия, Венгрия, Эстония и Польша, является важным шагом к ограничению своеобразного соревнования, в котором страны постепенно снижают ПНП для привлечения международных компаний, сообщает «Euronews».
В настоящее время ставки ПНП ниже 15% в четырех странах-членах ЕС — Венгрии (9%), Болгарии (10%), Ирландии (12,5%) и на Кипре (12,5%), в то время как в других странах, например, Эстонии, действуют скидки, которые при определенных условиях могут опустить ставку ниже 15%.