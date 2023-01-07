Опрос выявил значительное изменение отношения литовцев к работе за границей

Жители Литвы, ищущие работу за границей, уделяют первостепенное внимание безопасности и политической стабильности страны. 27% опрошенных респондентов назвали этот показатель очень важным в нашей стране. Аналогично отреагировали жители многих других восточноевропейских стран. Реже всего эту причину упоминали жители Мальты (8%).

По сравнению с проведенным в 2009 году аналогичному исследованию, количество жителей Литвы, планирующих выехать за границу, чтобы жить или работать, уменьшилось на 28 процентов. ССуществует несколько причин, по которым интерес к работе за границей снижается: у людей есть хорошая работа в Литве, они не могут уехать по семейным обстоятельствам, сомневаются в своем знании иностранного языка.

Респонденты нашей страны особенно положительно (79%) оценили мобильность рабочей силы (в среднем по ЕС – 58%). Большинство участников опроса рассказали, что, используя личные связи ищут работу в других странах ЕС, надеясь зарабатывать как минимум в два раза больше, чем в Литве. Еще одной причиной решения работать за границей являются уехавшие туда знакомые или члены семьи (26%). Те, кто уже работал в другом государстве-члене ЕС, ответили, что в будущем выберут эту же страну для работы.

Число людей, желающих работать в Германии, за последний год увеличилось на 11 процентов. На втором месте по популярности находится Великобритания. В Литве 93 процента респондентов заявили, что выход страны из ЕС не изменил их мнения о возможности там работать. Новыми и все более популярными зарубежными направлениями являются Швейцария и Северная Америка.

Хотя ЕС уже много лет говорит о справедливой трудовой мобильности, литовцы не связывают ее с равными правами и обязанностями в зарубежных странах. Гораздо важнее для жителей нашей страны равный доступ к медицинскому обслуживанию и возможность в будущем получать заработанную в чужой стране пенсию.

Свободное перемещение работников способствует стабилизации рынка труда, развитию экономики, позволяет уезжающим приобретать новые навыки или улучшать знание иностранного языка. Правда, литовцам эти причины не кажутся очень существенными. 31 процент утверждает, что самое главное – это заработная плата. В опросе они упомянули, что возможность жить и работать за границей способствует личному развитию, семейному благополучию и интеграции в ЕС.

В европейском контексте ответы респондентов из стран Балтии о соотечественниках, проживающих за границей, также различались. 66-69 процентов ответили, что у них есть родственники и друзья, работающие в других странах ЕС. Большая часть указала, что они сами работали за границей в прошлом году: Литва входит в пятерку стран, жители которых прожили в другой стране более 5 лет.

Данные опроса показали, что граждане ЕС слишком мало знают об институтах, координирующих свободное перемещение рабочей силы. Наиболее часто упоминалась карта медицинского страхования. Только 7% респондентов в Литве слышали о портале мобильности EURES (Европейская служба занятости). Наиболее осведомлены об этом жители Люксембурга (23%).

EURES помогает обеспечить свободное передвижение работников в странах-членах ЕС, а также в Исландии, Норвегии, Лихтенштейне и Швейцарии. Соискатели и работодатели могут принимать решения на основе достоверной информации с помощью специалистов.