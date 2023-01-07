Названы лучшие страны для пенсионеров

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, эти данные обнародованы в рейтинге Global Retirement Index-2022, который отражает уровень жизни пенсионеров в той или иной стране. В рейтинг включаются развитые и развивающиеся государства, являющиеся членами Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития, а также члены БРИКС.

При составлении индекса страны оценивались по 18 критериям, разбитым на четыре основные категории: пенсионные финансы, материальное благосостояние, качество жизни и здравоохранение. Они отображают ключевые аспекты пенсионного обеспечения: финансовые средства для комфортной жизни на пенсии, доступ к качественным финансовым услугам для обеспечения сохранности сбережений и увеличения дохода, чистая и безопасная окружающая среда, а также доступ к качественным медицинским услугам. Каждая из категорий в итоге получала оценку от 0 до 100 процентов, а общий показатель для каждой страны вычислялся как среднеарифметическое значение.