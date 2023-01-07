Государство решает проблему нехватки врачей резидентов

Наибольшее количество финансируемых государством мест на 2023-2024 учебный год приходится на семейную медицину – 80 мест в ординатуре, 26 мест для тех, кто планирует специализироваться на медицине внутренних болезней, и 22 места в ординатуре по неотложной медицине.

Также было пересмотрено количество финансируемых государством мест в программах обучения в ординатуре по эндокринологии, клинической токсикологии, неврологии, ортопедии и травматологии, пластической и реконструктивной хирургии, радиационной онкологии, неотложной медицине, урологии, детской медицине и детской онкогематологии, челюстно-лицевой хирургии, хирургической стоматологии и детской стоматологии.

По словам заместителя министра здравоохранения Ауримаса Печкаускаса, общее количество финансируемых государством мест остается стабильным в течение последних нескольких лет и считается достаточным, но не менее важным является перераспределение мест по специализациям, причем места резервируются для тех специалистов, для которых ожидается наибольшая нехватка. Такие действия помогут повысить доступность необходимых медицинских услуг в долгосрочной перспективе.

По прогнозам STRATA в 2030 году будет ощущаться нехватка медицинских сестер общей практики, семейных врачей и специалистов в области лечения заболеваний внутренних органов. Однако, в будущем можно выделить еще большую потребность в специалистах по охране психического здоровья, которая будет определяться возрастающей потребностью в услугах, оказываемых этими специалистами, в связи с последствиями, вызванными пандемией COVID-19.

Кроме того, в будущем возможна нехватка врачей – гериатров (специалист, в сферу деятельности которого входит оказание медицинской помощи пожилым и старым людям). Основной причиной нехватки этих специалистов в будущем является растущая потребность в услугах в связи со старением населения Литвы.