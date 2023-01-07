Столтенберг призвал оказать дополнительную военную помощь Украине

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул важность поддержки Украины, в том числе дополнительным вооружением», — отмечается в нем. «Оружие — это фактически путь к миру», — цитирует пресс-служба Столтенберга.

В документе также говорится, что Столтенберг «подчеркнул необходимость того, чтобы союзники вкладывали больше средств в оборону, устранить зависимость от авторитарных режимов и вместе отстаивать свободу и демократию».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на представителей Североатлантического альянса сообщила, что страны НАТО передали Украине оружие на общую сумму 40 млрд долларов, что сопоставимо с годовым военным бюджетом Франции. При этом 20 из 30 стран НАТО исчерпали свой потенциал в вопросе поставок вооружений на Украину, в особенно тяжелом положении оказались Польша и страны Балтии. Остальные 10 членов организации тем не менее сохранили возможность продолжать поставки. Среди них Франция, Германия, Италия и Нидерланды.