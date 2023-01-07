Услуги Почты Литвы могут подорожать на 35%

Как сообщает Служба регулирования связи (СРС), чтобы избежать убыточность деятельности почтовой компании, предлагается примерно на 35% повысить тарифы на услуги компании, изменить весовое распределение отправлений корреспонденции и унифицировать тарифы на местную и международную почту.
«Мы установили предлагаемые максимальные тарифы на универсальную почтовую услугу после оценки запроса Lietuvos pastas на повышение этих тарифов и изменение применяющегося ценообразования, а также с учетом того, что предоставление услуг по текущим ценам приводит к убыткам», — сказал член совета СРС Гедрюс Пурас.
По словам Пураса, СРС также оценила необходимость гибкого реагирования Lietuvos pastas на меняющиеся условия на рынке международных посылок и предложил компании следить за изменениями их тарифов и, при необходимости, корректировать окончательные тарифы.
Предлагается изменить распределение веса корреспонденционных посылок, оставив два уровня для мелких посылок — весом до 50 граммов и весом от 51 до 500 граммов, а также два яруса для крупных посылок — весом до 500 граммов и весом от 501 грамма до 2 килограммов.
Кроме того, предлагается не изменять сбор за стоимость почтовых посылок, отправляемых в Литве, а сбор с международных посылок снизить на 70% и привести его в соответствие со сбором за посылки в Литве.
Почта Литвы еще в мае объявила, что планирует повысить тарифы из-за потери объемов услуг.