Услуги Почты Литвы могут подорожать на 35%

По словам Пураса, СРС также оценила необходимость гибкого реагирования Lietuvos pastas на меняющиеся условия на рынке международных посылок и предложил компании следить за изменениями их тарифов и, при необходимости, корректировать окончательные тарифы.

Предлагается изменить распределение веса корреспонденционных посылок, оставив два уровня для мелких посылок — весом до 50 граммов и весом от 51 до 500 граммов, а также два яруса для крупных посылок — весом до 500 граммов и весом от 501 грамма до 2 килограммов.

Кроме того, предлагается не изменять сбор за стоимость почтовых посылок, отправляемых в Литве, а сбор с международных посылок снизить на 70% и привести его в соответствие со сбором за посылки в Литве.

Почта Литвы еще в мае объявила, что планирует повысить тарифы из-за потери объемов услуг.