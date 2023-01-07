Какие изменения вступают в силу в 2023 году?

С нового года придется больше платить и за газ. По данным Ignitis, для потребителей, которые используют газ для приготовления пищи, ежемесячный счет увеличится в среднем примерно на 1,58 евро, а для отопления дома — примерно на 14 евро. Компенсация за газ составит 99 центов за кубометр. Сейчас государство платит компенсацию в размере 54 центов.

С начала 2023 года в Литве увеличатся размеры базовых социальных пособий, а также денежная социальная помощь нуждающимся, социальные пенсии, выплачиваемые лицам с ограниченными возможностями, сиротам или пенсионерам, не накопившим минимального стажа социального страхования, а также целевые компенсации инвалидам со специальными потребностями. С 1 января 2023 г. размер базового социального пособия будет составлять 49 евро. При увеличении этого размера соответственно увеличиваются размеры зависящих от него пособий — например, детские деньги, единовременное пособие на ребенка, единовременное пособие беременной женщине, пособие по опеке (попечительству), единовременная выплата на обустройство, пособие по уходу за учащимся ребенком. Увеличатся также социальная поддержка школьников, пособие на содержание ребенка, частичное возмещение расходов для студентов-инвалидов и другие социальные выплаты. Вырастут пособия на погребение, помощь в перевозке останков. Кроме того, с 2023 года увеличивается необлагаемый налогами минимум — до 625 евро. Это актуально для людей с зарплатой ниже средней.

С 1 января текущего года повышаются заработные платы работников общественных и бюджетных учреждений здравоохранения, сообщается в пресс-релизе Министерства здравоохранения. Заработная плата врачей после вычета налогов повышается в среднем на 160–180 евро, заработная плата медсестер – на 85–100 евро, врачей-интернов – примерно на 160 евро, утверждается в пресс-релизе.

1 января вступают в силу принятые Сеймом поправки к Трудовому кодексу. В соответствии с ними рабочая неделя для работников государственных и муниципальных учреждений и предприятий, раньше вернувшихся из отпуска по уходу за ребенком, сокращается до 32 часов. Сокращенная норма рабочего времени будет применяться к одному из родителей (в т.ч. приемных) или опекунов до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. При работе 4 дня в неделю в течение этого периода человеку будет выплачиваться фиксированная зарплата того же размера. Ожидается, что такое правовое регулирование будет стимулировать работников раньше вернуться на работу, не теряя при этом своей квалификации и связи с рабочим местом, и в то же время позволит эффективно ухаживать за маленьким ребенком.

Правительство Литвы утвердило максимальную компенсацию цены на электроэнергию на первое полугодие 2023 года — жителям страны будет компенсироваться до 28,5 центов за киловатт-час (кВтч). Минимальный порог, ниже которого компенсация применяться не будет, составит 28 центов (с учетом НДС), сообщили в Министерстве энергетики. При этом компенсация за природный газ для бытовых потребителей должна составлять 99 центов за кубометр. Ранее государство выплачивало компенсацию в размере 54 центов за газ и до 9 центов за электричество.

Государственный совет по регулированию энергетики (VERT) объявил новые цены на электроснабжение, которые вступят в силу с 1 января 2023 года. Новые цены на электроэнергию актуальны для домохозяйств, которым обеспечивает электроснабжение Ignitis и которые не пользуются услугами независимого или гарантированного поставщика. Средняя цена на электроэнергию для большинства потребителей после применения государственных компенсаций с 1 января 2023 г. вырастет на 16,7%.

С 1 января персональные ассистенты, сопровождающие людей с ограниченными возможностями, могут бесплатно проходить в культурные учреждения и на мероприятия. Летом минувшего года Сейм принял поправки к Закону о социальной интеграции людей с ограниченными возможностями, позволяющие им это делать. Поправки вступили в силу с 1 января 2023 года.

Подготовлено по сообщениям СМИ