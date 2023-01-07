Почта Германии приняла последнюю в истории телеграмму перед Новым годом

Как сообщает телеканал ZDF, почта Германии 31 декабря приняла последнюю в своей истории телеграмму.
В компании заявили, что Deutsche Post прекращает отправку телеграмм 31 декабря 2022 года в связи с падением спроса в обществе на такой способ передачи информации. Телеграммы стали довольно дорогими — средних размеров телеграмма объёмом в 160 знаков стоит примерно 13 евро.
Ещё одна причина отказа — относительно долгий, по современным меркам, путь до адресата. Обычно телеграмма доставляется в течение суток, тогда как письмо, отсылаемое по электронной почте, или сообщение в мессенджере приходит к адресату мгновенно.
Считается, что история телеграмм началась в 1844 году, когда американец Сэмюэл Морзе отправил первую в мире депешу по телеграфу. Её текст гласил: «Чудны дела твои, Господи».tourister.ru