Столтенберг назвал главные угрозы NATO и ЕС

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что на сегодня главными угрозами NATO и Европейского Союза являются терроризм, кибератаки, климатические изменения, а также Россия и Китай. Об этом генсек заявил на саммите лидеров 27 стран ЕС в Брюсселе, пишет ТАСС.

Столтенберг отметил, что для NATO в условиях пандемии главной задачей является то, чтобы кризис здравоохранения не стал кризисом безопасности, поскольку все угрозы остались.