Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что на сегодня главными угрозами NATO и Европейского Союза являются терроризм, кибератаки, климатические изменения, а также Россия и Китай. Об этом генсек заявил на саммите лидеров 27 стран ЕС в Брюсселе, пишет ТАСС.
Столтенберг отметил, что для NATO в условиях пандемии главной задачей является то, чтобы кризис здравоохранения не стал кризисом безопасности, поскольку все угрозы остались.
Угрозами, по мнению генсека, являются агрессия России, терроризм, кибератаки, подъем Китая и климатические изменения.
«Одна страна или континент не смогут справиться, но смогут вместе», — подчеркнул Йенс Столтенберг.
Он также одобрил заявление главы Белого дома Джо Байдена, сказавшего о необходимости усиления связи между Европой и США.
Добавим, что в NATO анонсировали новую стратегическую концепцию, в основе которой будет сдерживание России и Китая, а также укрепление связи Европы с Северной Америкой.korrespondent.net
“Столтенберг назвал главные угрозы NATO и ЕС”
Самая главная угроза для Европы- это то что она вступила в НАТО , не имеет своего военного союза и живёт под диктовку заморских , агрессивных хозяев. США не нужна спокойная, мирная Европа поднимающая свою экономику , им нужны безропотное , исполнительное население.