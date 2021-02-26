Г. Ландсбергис предлагается на новый срок главы партии консерваторов

По его словам, создавать совет партии планируется в ближайшее время.

Консерваторы отказываются от запланированных в первые открытых выборов председателя партии, поскольку остался один кандидат на эту должность.

15 претендентов, выдвинутых отделениями партии, подписали общий отказ участвовать в этих выборах председателя партии. Они обосновывают такое решение особой пандемической ситуацией, требующей сплоченности в работе в сейме и правительстве, информировала BNS партия.

Большинство отделов СО — ЛХД выдвинули кандидатуру нынешнего лидера партии, министра иностранных дел Г. Ландсбергиса, она предложена 72 раза.

В соответствии с порядком выборов председателя партии, в ситуации, когда в выборах участвует всего один кандидат в председатели, решение о дальнейшем ходе выборов должен предложить Надзорный комитет, его должен утвердить совет партии.

Г. Ландсбергис возглавляет партию с 2015 года.

В 2017 году на прямых выборах за него проголосовали 62,4% членов партии.