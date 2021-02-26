Г. Ландсбергис предлагается на новый срок главы партии консерваторов

Председателем правящего Союза Отечества-Литовских христианских демократов (СО-ЛХД) еще на один срок полномочий должен быть утвержден лидер партии, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, предлагает Комитет по надзору.
«Комитет по надзору предлагает совету партии, как высшему нашему органу между съездами, своим решением de facto утвердить избрание Габриэлюса Ландсбергиса председателем партии на четырехлетний срок полномочий», – сообщил в пятницу BNS председатель Комитета по надзору Валдас Бенкунскас.
По его словам, если такое решение было бы принято, что на съезде в конце мая Г. Ландсбергис будет объявлен главой СО-ЛХД и начнет новый срок полномочий на этой должности.
«Либо партийный совет, конечно, может принять иное решение – повторить процедуры заново или продлить полномочия органов правления на три месяца», – сказал Бенкунскас.
По его словам, создавать совет партии планируется в ближайшее время.
Консерваторы отказываются от запланированных в первые открытых выборов председателя партии, поскольку остался один кандидат на эту должность.
15 претендентов, выдвинутых отделениями партии, подписали общий отказ участвовать в этих выборах председателя партии. Они обосновывают такое решение особой пандемической ситуацией, требующей сплоченности в работе в сейме и правительстве, информировала BNS партия.
Большинство отделов СО — ЛХД выдвинули кандидатуру нынешнего лидера партии, министра иностранных дел Г. Ландсбергиса, она предложена 72 раза.
В соответствии с порядком выборов председателя партии, в ситуации, когда в выборах участвует всего один кандидат в председатели, решение о дальнейшем ходе выборов должен предложить Надзорный комитет, его должен утвердить совет партии.
Г. Ландсбергис возглавляет партию с 2015 года.
В 2017 году на прямых выборах за него проголосовали 62,4% членов партии.