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Власти ЕС опасаются, что график вакцинации от коронавируса будет сорван

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Лидеры Европейского Союза потребовали, чтобы производители вакцин строго соблюдали договоры о поставках и доставляли в срок полагающееся количество прививок, сообщает Euronews.

«Для государств — членов ЕС мы определили общую цель — вакцинировать к лету не менее 70% взрослого населения. Это амбициозная цель, но она достижима. Предсказуемость в отношении поставок прививок имеет важное значение для того, чтобы кампания по вакцинации была эффективной. Мы работаем круглосуточно, без выходных, и делаем все возможное, чтобы фармацевтические фирмы выполняли договоренности», — заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.

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В ходе специальных слушаний в Европейском парламенте главы ведущих западных производителей вакцин от коронавируса заявили, что прилагают максимум усилий, чтобы нарастить поставки препаратов в страны ЕС.

Исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио сказал, что компания должна использовать все возможности для увеличения производственных мощностей.

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Однако руководители государств ЕС опасаются, что проблемы с поставками могут помешать графику вакцинации.

belta.by

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