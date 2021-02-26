Власти ЕС опасаются, что график вакцинации от коронавируса будет сорван

В ходе специальных слушаний в Европейском парламенте главы ведущих западных производителей вакцин от коронавируса заявили, что прилагают максимум усилий, чтобы нарастить поставки препаратов в страны ЕС.

Исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио сказал, что компания должна использовать все возможности для увеличения производственных мощностей.