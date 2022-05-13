Столтенберг пообещал «гладкое» вступление Финляндии в НАТО

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Процесс вступления Финляндии в НАТО будет быстрым и гладким. Об этом сказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, сообщает Reuters в четверг, 12 мая.

По его мнению, членство Финляндии укрепит как НАТО, так и саму страну.

«Если Финляндия решит подать заявку, ее тепло встретят в НАТО, и процесс вступления будет гладким и быстрым», – отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что Финляндия является одним ближайших партнеров НАТО со зрелой демократией, который способен внести важный вклад в европейскую безопасность.

Ранее в четверг было обнародовано совместное заявление финского президента Саули Ниинисте и премьера Санны Марин. Они заявило о намерении немедленно подать заявку на вступление Финляндии в НАТО.