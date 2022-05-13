Страны Балтии, Польша призывают ведомства ЕС сформировать миссию саперов в Украине 

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Министры внутренних дел стран Балтии и Польши призывают ведомства Европейского Союза (ЕС) координировать оказание помощи по разминированию в Украине и финансировать эту операцию за счет средств ЕС.

Как сообщило в пятницу Министерство внутренних дел Литвы, в совместном письме глав МВД Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, инициированном литовским министром Агне Билотайте, содержится призыв к Европейской Комиссии координировать помощь в разминировании в Украине и оценить возможности финансирования ЕС.

Одним из предлагаемых вариантов является использование сети ATLAS, в которую входят тактические подразделения полиции из всех 27 государств-членов ЕС.

Письмо адресовано Европейской комиссии и председательствующей в Совете ЕС Франции, а также к будущему председателю — Чехии. В нем содержится призыв «как можно скорее подключиться к процессу спасения жизней в Украине» и координировать работу специалистов по разминированию в разрушаемой войной стране.

По данным украинских властей, около 50% украинской территории (приблизительно 300 000 квадратных километров) пострадало от военных действий, поэтому для мирных жителей, возвращающихся на освобожденные территории, возникает угроза мин, взрывчатых веществ и неразорвавшихся боеприпасов.

Взрывчатку можно найти везде — в полях, на улицах и в частных домах, а российские взрывные устройства спрятаны в мебели и даже детских игрушках.

В настоящее время в процессе разминирования на более чем половине территории Украины задействовано около 550 украинских специалистов на 250 транспортных средствах, но, по данным МВД Литвы, этого недостаточно.

«Мы своими глазами видели беспрецедентную жестокость военной агрессии России и разрушения невообразимых масштабов. Очевидно, что Украине нужна совместная помощь стран Евросоюза для борьбы с этой агрессией и ее последствиями», — отмечает Билотайте в сообщении министерства.

По ее словам, перед лицом этой трагедии необходимы единство, сплоченность и солидарность для спасения жизней украинских людей.

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