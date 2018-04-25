Столтенберг призвал Грузию подготовиться к членству в НАТО

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Грузия должна использовать все возможности для подготовки к членству в НАТО. Об этом сказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с грузинским премьер-министром Георгием Гахарией, сообщает пресс-служба НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что Грузия уже добилась значительного прогресса в модернизации вооруженных сил и укреплении демократии.

«И я призываю вас продолжать в полной мере использовать все возможности для сближения с НАТО. И подготовиться к членству. Мы рассчитываем на то, что Грузия обеспечит соответствие выборов в следующем месяце самым высоким международным стандартам. Это важно для Грузии и для НАТО», – сказал он.

Говоря о тесном сотрудничестве НАТО с Грузией по вопросам безопасности на Черном море, Столтенберг сказал, что союзники согласились обмениваться данными радаров, работать совместно над устранением гибридных угроз, а также проводить совместные учения.

«НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в пределах ее международно признанных границ. Мы призываем Россию прекратить признание регионов Абхазии и Южной Осетии и вывести свои силы», – резюмировал генсек Альянса.