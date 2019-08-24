Страны Балтии, Польша и Румыния призывают ЕС расследовать преступления сталинизма

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

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Страны Балтии, Польша и Румыния в пятницу призвали остальные страны Европейского союза (ЕС) внести больший вклад в расследование преступлений сталинизма и нацизма, чтобы предотвратить путь манипулированию историей.

Совместное заявление в связи с 80-летем Пакта Молотова-Риббентропа было сделано министрами иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Румынии.

В нём говорится, что «практика расследования преступлений тоталитарных режимов и привлечение к уголовной ответственности преступников в настоящее время недостаточное».

«Мы призываем правительства всех европейских стран оказать полную поддержку историческому исследованию тоталитарных режимов. Действуя согласованно, мы сможем более эффективно бороться с кампаниями дезинформации и предотвращать попытки манипулирования историческими фактами», — говорится в заявлении.

«Память об ужасах прошлого даёт знания и силу отвергать тех, кто стремится возродить эти идеологии или оправдать преступления тоталитарных режимов и отрицать вину. Память о жертвах заставляет нас добиваться исторической справедливости, просвещать общественность о преступном наследии тоталитарных режимов на Европейском континенте и изучать его», — сказали министры.

Литовские политики и дипломаты неоднократно выражали свое разочарование тем, что советские преступления недостаточно поняты на Западе, и Россия пытается отрицать или приуменьшать их.

23 августа 1939 года нацисты и Советы разделили Восточную Европу секретным договором. Это соглашение привело к оккупации стран Балтии.

По инициативе литовцев и других восточноевропейских стран Европейский парламент объявил этот день Европейским днем ​​памяти жертв тоталитарных режимов.

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