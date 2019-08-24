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В Вильнюсе – акция в поддержку «Гонконгскому пути»

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Несколько сотен человек во второй половине дня в пятницу на демонстрации в Вильнюсе выразили поддержку активистам Гонконга, которые в память о тридцатилетии акции «Балтийский путь» взялись за руки, образовав «живую цепь», в знак протеста против вмешательства Китая.

Более 200 человек на Кафедральной площади символически взялись за руки в то самое время, когда за 8 тысяч километров, на улицах Гонконга, тысячи жителей этого города образовали «живую цепь», протестуя против закона об экстрадиции на материковую часть Китая и насилия полиции.

Участники акции протеста на Кафедральной площади Вильнюса держали флаги Гонконга и осуждающие Китай плакаты.

«Они опираются на пример стран Балтии, добиваются свободы, и мы должны их поддержать. Литва, Латвия и Эстония так малы, а Россия так велика, сильна. Точно так же Китай нападает на Гонконг», – сказала участница акции Рута Свилене.

Один из организаторов акции, парламентарий Мантас Адоменас сказал, что хотел этим мероприятием «показать гонконгцам, что их видят, они не забыты».

«Если для нас «Балтийский путь» – красивое, ностальгическое воспоминание, то для Гонконга сегодня это ситуация, в которой они сейчас борются. Для них это не прошлое», – сказал BNS политик.

Он подчеркнул, что для литовцев 30 лет назад «каждый жест поддержки из свободного мира был исключительно важен».

Акции приурочены к 30-летию «Балтийского пути». 23 августа 1989 года более миллиона литовцев, латышей и эстонцев взялись за руки и выстроились в «живую цепь» протяженностью 600 километров, требуя прекращения советской оккупации и восстановления независимости.

В соответствии с подписанным в 1997 году соглашением о передаче Гонконга Китаю, городу были предоставлены права и свободы, которые не действуют на материковой части Китая, включая независимую систему судов и свободу слова.

Участники протеста утверждают, что эти права все больше ущемляются, а вмешательство центральных властей Пекина постоянно возрастает.

BNS

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