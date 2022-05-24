Страны Балтии, Польша могли бы быть альтернативным путем для украинского зерна — Науседа

По словам литовского лидера, проблема «двоякая», потому что и Украина не может экспортировать излишки зерна, и если зерно не будет поступать в Северную Африку, это может стать частью мирового продовольственного кризиса.

Одесса — крупнейший порт Украины, важный для экспорта зерна, но заблокирован российскими кораблями. Это ставит под угрозу мировое снабжение продовольствием.

Говоря о повестке дня Давосского экономического форума, Науседа заявил, что его основной темой является война России против Украины, и опыт Литвы по отказу от импорта энергоносителей из России будет важен для других стран.

«Для нас очень важно послать сигнал о том, что примеру, который продемонстрировала Литва, действительно нужно следовать, и он может быть использован в других странах, я имею в виду наш отказ покупать российский природный газ, нефть, а теперь и электроэнергию. Да, нужны некоторые реорганизации, но решения Литвы в этих сферах сегодня уже реализуются в других странах, и я надеюсь, что нам есть, что полезного сказать нашим коллегам», — сказал литовский лидер.

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