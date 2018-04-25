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Страны ЕС приняли план по обходу санкций США против Ирана

Photo by Bankenverband — Bundesverband deutscher Banken on Foter.com / CC BY-ND

Шесть стран присоединились к платежному механизму, который позволяет торговать с Ираном в обход санкций США, сообщает DW

В частности, Франция, Германия и Великобритания приветствовали присоединение Бельгии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии и Швеции к платежному механизму INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges). Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном в субботу, 30 ноября.

Ранее сообщалось, что США пригрозили Ирану максимальным давлением. Соединенные Штаты резко осудили решение Ирана возобновить обогащение урана на подземном заводе в Фордо.

Напомним, с 6 ноября Иран приступил к обогащению урана на заводе в Фордо, где этот процесс был приостановлен ядерной сделкой. Обогащение начнется с 2%.

korrespondent.net

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