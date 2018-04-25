В Кабмине подписан договор с четырьмя профсоюзами Литвы

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После предупредительной забастовки педагогов в понедельник утром в правительстве Литвы был подписан исправленный коллективный договор с работниками сферы просвещения и образования.

Документы с четырьмя профсоюзами образовательной сферы подписал премьер Саулюс Сквярнялис, министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс и главы профсоюзов.

Новым соглашением корректируется коллективный договор, подписанный с работниками сферы просвещения в 2017 году. Соглашение по этим изменениям было достигнуто еще и в июле.

По словам министра и представителей профсоюзов, в договоре предусмотрено с сентября на 10% повысить зарплаты учителей, а также уравнять зарплаты педагогов дошкольных учреждений с зарплатами учителей. По словам министра, таким образом, зарплаты работников детских садов, якобы должны вырасти за год почти на 30%. Также намечаются дополнительные средства на спецпомощь педагогам, предусматривается специальный фонд оптимизации для покрытия расходов при объединении школ.

Кроме того, в соглашение внесено и требование педагогов высших школ повысить их зарплаты с 1 сентября на 10%. В соглашении предусматривается, что в 2025 году зарплаты преподавателей должны составлять 150% средней заработной платы.

«Все, что было согласовано, все эти вещи есть», – заверил председатель Профсоюза просвещения и науки Литвы Эгидиюс Миляшинас.

Пока не удовлетворено требование высших школ выделить дополнительно на их нужды около 8,9 млн евро на повышение зарплат неакадемических работников, профсоюзы надеются, что положительные решения будут приняты в сейме.

Договор подписали Профсоюз просвещения и науки Литвы, Объединение профсоюзов высших школ Литвы, профсоюзы «Солидарность» и «Содружество» (Sandrauga).

На минувшей неделе часть учителей и работников высших школ провели двухчасовую предупредительную забастовку с требованием выполнения содержащихся в подписанном два года назад коллективном договоре обещаний – выделить в бюджете 2020 года дополнительно на образование 117 млн евро.

Сейчас в проекте бюджета на следующий год на это предусмотрено чуть больше 55 млн евро.

«Возможно не достигнет 117 млн, но будет близко», – сказал А. Монкявичюс журналистам в правительстве.

Министр не мог сказать, из каких источников будут изысканы требующиеся средства – по его словам, это было задачей Министерства финансов. Окончательные решения по бюджету правительство примет позднее, в понедельник.

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