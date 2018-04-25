  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Кабмин одобрил проекты бюджетов страны и муниципалитетов

Подробнее...
default image
Украина требует арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Подробнее...
default image
В Китае заявили о введении санкций против США

Подробнее...
default image
В проекте бюджета Литвы на 10 млн сокращается финансирование обороны

Подробнее...
default image
Каталония и Фландрия обратились к ЕК за помощью в обретении независимости

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы предлагает отложить повышение детских пособий

Подробнее...
default image
Страны ЕС приняли план по обходу санкций США против Ирана

Подробнее...
default image
В Кабмине подписан договор с четырьмя профсоюзами Литвы

Подробнее...
default image
Во Франции заявили, что США не должны навязывать союзникам по НАТО свои вооружения

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы рассмотрит скорректированные проекты бюджета

Подробнее...
default image
Премьер Литвы C.Сквярнялис сообщил, что закончил курс лечения

Подробнее...
default image
В Британии из-за автоматического УДО на свободу вышли 74 террориста

Подробнее...
default image
Глава МИД Литвы Л.Линкявичюс критикует позицию Apple по Крыму

Подробнее...
default image
Сейм готов узаконить обучение на дому

Подробнее...
default image
Новый состав Еврокомиссии приступил к работе

Подробнее...
default image
Советник президента В.Жукас госпитализирован в больницу после ДТП

Подробнее...
default image
Рождественский подарки Amazon: изделия с изображением Освенцима

Подробнее...
default image
Бесплатная комплексная помощь семьям Висагинаса

Подробнее...
default image
Фонд BaltCap профинансирует реновацию зданий в Польше

Подробнее...
default image
В США вывели сорт яблок, которые год не портятся

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Во Франции заявили, что США не должны навязывать союзникам по НАТО свои вооружения

Фото из открытых источников

Соединенные Штаты не должны навязывать союзникам по НАТО вооружения американского производства под предлогом атлантической солидарности.

Такое мнение в преддверии саммита НАТО, который пройдет 3-4 декабря в Лондоне, высказала министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в интервью газете Le Journal du Dimanche, опубликованном в воскресенье, сообщает ТАСС.

«Нельзя допустить, чтобы статья пятая устава НАТО (о коллективной обороне) превращалась под давлением Вашингтона в «статью F-35″ (истребители-бомбардировщики производства компании Lockheed Martin — прим. ТАСС), которая бы обязывала страны НАТО покупать американские вооружения», — подчеркнула министр.

При этом она заметила, что Европа должна создать военные инструменты, которые «соответствовали бы ее экономической и политической мощи». «НАТО никогда не будет инструментом нашего суверенитета, его должны построить сами европейцы, — пояснила Парли. — Суверенная Европа и НАТО должны взаимно укреплять друг друга».

Напомнив слова президента Франции Эмманюэля Макрона о «смерти мозга НАТО», она отметила, что французский лидер стремится побудить членов Североатлантического альянса к необходимой дискуссии. «Президент республики указал на вопросы, которые давно возникали в организации, — указала министр. — Эти слова продиктованы волей начать необходимую дискуссию, чтобы придать новую динамику основам альянса». «Это должно быть в центре наших дебатов в среду на саммите в Лондоне», — подчеркнула она.

Одновременно Парли указала, что нельзя обеспечивать безопасность Европы без диалога с Россией. «Без диалога не будет безопасности», — заключила она.

В сентябре 2017 года Россия сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Договор подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля. Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600