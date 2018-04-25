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Кабмин Литвы рассмотрит скорректированные проекты бюджета

Фото lrv.lt

На заседании в понедельник литовское правительство рассмотрит скорректированный проект государственного и муниципальных бюджетов на 2020 год, а также обновит проекты бюджетов Фонда социального страхования (Sodra) и Фонда обязательного страхования здоровья.  

«Мы оценили все предложения и выдвигаем сейму реалистичный и сбалансированный бюджет. Финансовые возможности государства ограничены, поэтому мы учли лишь часть их, скорректировали бюджет так, чтобы он и далее соответствовал фискальной дисциплине, и, насколько возможно по экономическим прогнозам – ожиданиям общественности», – сказалBNS вице-министр финансов Дарюс Садяцкас.

Пока Минфин не разглашает конкретных скорректированных данных в проекте.

Бюджеты Фонда социального страхования  и Фонда обязательного страхования здоровья планируется представить во вторник, на внеочередном заседании. 

Между тем, сейм во второй раз рассмотрит проект бюджета 10 декабря, а утвердить его планируется 17 декабря. 

По словам заместителя спикера сейма Римы Башкене, бюджет будет утверждаться немного позднее, чем обычно, поскольку для исправления в правительство были возвращены проекты бюджетов Фонда социального страхования и Фонда обязательного страхования здоровья, кроме того в сейме медленнее запланированного рассматриваются законы о налогообложении имущества банков, крупной торговли, загрязняющих воздух автомобилей. 

По данным Комитета по бюджету и финансам сейма, парламентские комитеты запросили изыскать дополнительно 284,6 млн евро, отдельные парламентарии – еще 368,7 млн евро. Правительству предлагают оценить все предложения, а комитет предлагает дополнительно предусмотреть для различных нужд почти 60 млн евро.  

Налог с оборота крупных торговых сетей предлагают «аграрии», а на банковские активы — Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей, который входит в правящую коалицию. Предложенные правящей коалицией налоги с оборота крупных торговых сетей и с банковских активов могут вступить в силу не ранее середины следующего года, считает первый вице-спикер Рима Башкене, с июля могут вступить в силу и налоги на загрязняющие автомобили. 

Налог с оборота будут платить имеющие ежемесячный оборот более 2 млн евро (без НДС) ритейлеры, а банки, кредитные союзы и другие кредитные компании, имеющие активы более 300 млн евро, уплатят налоги с этих активов.

По словам инициаторов, налог с оборота пополнил бы государственный бюджет примерно на 32 млн евро, налог на банковские активы — на 52,2 млн евро. Поступления от последнего налога уже включены в проект государственного бюджета на 2020 год.

Между тем, нижний рубеж налогообложения недвижимого имущества предлагается снизить до 150 тыс. евро с января следующего года, это принесет бюджету дополнительные 2,5 млн евро.

Эти налоги предлагается ввести для того, чтобы выделить более значительные средства на повышение пенсий и детских пособий. 

В первом чтении сейм одобрил инициативы президента Гитанаса Науседы об увеличении пенсий, немного их скорректировав. Это позволит со следующего года увеличить пенсии не на 30 евро, как намечалось в нынешнем порядке индексации, а в среднем на 33 евро. Президентская администрация подсчитала, что для дополнительного увеличения пенсий в бюджете в 2020–2021 годах следует предусмотреть по 32 млн евро.

Сейм также одобрил повышение детских пособий до 70 евро, хотя правительство предлагало повысить их с 50 до 60. Однако не ясно, когда вступит в силу это положение. 

Также предлагается повысить минимальную месячную заработную плату с 555 до 607 евро, повысить зарплату работникам госсектора, поскольку намечено повышение базового размера должностной зарплаты. 

Госконтроль и Банк Литвы предупредили, что в следующем году бюджет сектора госвласти может быть дефицитным, хотя Минфин планирует сохранить профицит публичных финансов. 

Ознакомиться с проектом бюджета можно перейдя по ссылке:

ссылка

 

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