В нескольких сотнях школ Литвы началась забастовка учителей

Фото BFL/Грета Скарайтене

Как обычно, ученики вильнюсской гимназии Пилайте пришли на уроки к восьми часам утра, однако нашли в школе необычную картину.

В стране началась забастовка части работников образовательной сферы, и часть педагогов гимназии собралась в учительской.

«Сегодня работают 36 учителей, четыре из них не бастуют. Абсолютное большинство бастует», – сказала BNS глава профсоюза гимназии Лайма Пранцкунайте.

Учителя проведут в учительской два часа – до десяти утра.

Столько продолжится предупредительная забастовка работников образовательной сферы, которая проводится по всей Литве.

«Я солидарен со своими коллегами и поддерживаю их в связи с положением в сфере образования. Я учитель математики, сейчас должны быть эти уроки, и мои малыши сейчас должны собираться, но они предупреждены, чтобы приходили на третий урок», – сказал BNS 58-летний учитель математики Юлиюс Кульвецас.

«Другие трогательно ждут у дверей», – добавил он.

Большинство участвующих в забастовке учителей не верят, что власти выполнят обещание и выполнят требования организатора забастовки – Литовского профсоюза работников образования и науки.

Забастовку поддерживают все профсоюзы, которые в 2017 году подписали коллективный договор, предусматривающий выделение на образование в бюджете 2020 года дополнительных 117 млн евро.

Сейчас в проекте бюджета на следующий год заложено чуть более 55 млн евро.

Бастовать в четверг также намерены и Объединение профсоюзов высших школ Литвы, Профсоюз работников образования и науки Solidarumas и профсоюз Sandrauga.