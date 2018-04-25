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США уменьшат выплаты в бюджет НАТО

Фото pixabay.com

Администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить объем выплат в бюджет НАТО. Об этом сообщил в среду, 27 ноября, телеканал CNN, со ссылкой на источники в Пентагоне.

В настоящее время США финансируют 22% бюджета НАТО, но Белый дом намерен сократить эту цифру до 16%. В Вашингтон надеются, что другие члены Альянса восполнят образовавшийся дефицит.

Отмечается, что США направят сэкономленные средства на финансирование ряда программ в сфере безопасности в Европе. В их числе программы в Украине и Грузии.

В 2014 году страны-участницы НАТО договорились довести военные расходы выше отметки в 2% ВВП в течение 10 лет. На данный момент лишь восемь членов Альянса тратят на оборону больше 2%. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% ВВП, Германии –1,2%.

В январе текущего года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что государства-члены НАТО до конца 2020 года внесут в бюджет военного альянса 100 млрд долларов.

Напомним, в прошлом году президент США Дональд Трамп пригрозил союзникам по НАТО выходом из Альянса, если страны-члены не выполнят обязательства по расходам на оборону.

korrespondent.net

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