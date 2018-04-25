Л.Линкявичюс: из Европы исходят инициативы, вызывающие вопросы за океаном

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс говорит, что инициативы некоторых европейских стран по вопросам безопасности тоже вызывали вопросы в Америке.

Он сказал это в контексте того, что страны Западной Европы критикуют США за нескоординированность решений и в преддверии саммита НАТО в Лондоне.

И все же глава литовской дипломатии отметил, что расхождение во взглядах на оборону говорит о демократичности альянса.

«Из Европы тоже исходят некоторые инициативы, которые вызывают вопросы за океаном. Возможно, их тоже следовало бы лучше согласовывать», – сказал Л. Линкявичюс радиостанции Ziniu radijas в четверг.

«Но это тоже свидетельствует о демократичности альянса, что есть разные мнения, что есть и споры, и дискуссии, и были эти кризисы в прошлом», – добавил он.

В странах-членах Альянса продолжаются дискуссии о будущем НАТО после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» альянса, так как Европа и США не координируют свои действия.

Некоторые европейские страны критикуют Альянс в связи с непредсказуемостью действий администрации президента США Дональда Трампа.

Между тем Вашингтон утверждает, что многие страны Европы недостаточно финансируют свою оборонную сферу. В США вызвали сомнения и инициативы относительно углубления интеграции европейских стран в области обороны.

Литва, которая вступила в НАТО в 2004 году, считает этот блок основным гарантом безопасности в плане российской угрозы.

Оборонные планы

Новостное агентство Reuters во вторник сообщило, что Турция откажется поддержать планы обороны стран Балтии и Польши, если она не получит более серьезную поддержку со стороны альянса в борьбе против курдской вооруженной группировки Высший курдский совет (YPG) на севере Сирии.

Турция предъявила свои требования еще до начала операции в Сирии, однако вопрос снова обострился накануне саммита НАТО в Лондоне 3-4 декабря, так как на нем утверждаются стратегические документы в области безопасности.

Говоря об оборонных планах, Л. Линкявичюс призвал «не молиться сейчас на какую-то дату» и сказал, что сейчас важны проходящие переговоры.

«Конечно, мы надеемся на определенные изменения, но не так важна эта конкретная дата, до или после саммита. Важно то, что этот процесс происходит, и я не сомневаюсь, что будет найдено решение», – сказал министр.

«У военного руководства сейчас нет никаких преград для выполнения своей работы, планирования и подготовки к вероятным кризисам», – добавил он.

Некоторое время назад он выразил BNS надежду, что решения будут приняты до саммита НАТО.

НАТО впервые утвердило планы обороны для стран Балтии в 2010 году, а после аннексии Крыма они были обновлены, но обсуждение деталей планов все еще продолжается.

Л. Линкявичюс в четверг сказал, что саммит направит миру весть о «важности альянса, важности взаимных обязательств, действительности Пятой статьи».

«Я не сомневаюсь, что это будет сказано и что будет привлечено внимание к тому, что в мире на самом деле существует большая угроза для основанного на правилах миропорядка», – сказал министр.

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