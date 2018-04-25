После вето Турции на планы обороны Г.Науседа надеется, что НАТО найдет решения

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

После сообщений СМИ о том, что Турция отказывается утвердить планы обороны НАТО для стран Балтии и Польши, президент Литвы Гитанас Науседа выражает надежду, что альянс найдет решения, устраивающие все стороны.

Глава государства сказал, что сейчас воздержится от категорических оценок.

«Я надеюсь, что союзники по НАТО, организация в целом ищут пути решения, ведут переговоры и найдут те решения, которые устроят все стороны. Поэтому я воздержусь от каких-то категорических решений», – сказал журналистам Г. Науседа, отвечая на вопрос об отказе Турции утвердить оборонные планы.

«Я понимаю, что у разных членов НАТО разная точка зрения на те или иные проблемы. Однако для того и существует организация НАТО, чтобы мы все находили этот общий знаменатель или общее решение», – добавил президент.

Новостное агентство Reuters во вторник сообщило, что Турция откажется поддержать планы обороны стран Балтии и Польши, если она не получит более сильную поддержку со стороны альянса в борьбе против курдских вооруженных формирований Высшего курдского совета (YPG) на севере Сирии.

Лидеры НАТО встретятся в Лондоне 3-4 декабря. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил надежду, что необходимые решения будут приняты до саммита.

НАТО впервые утвердило планы обороны для стран Балтии в 2010 году, но обсуждение деталей планов все еще продолжается.

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